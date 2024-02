L1: le choc du podium Brest-Nice, avant OL-OM un match retour espéré sans violences

Lyon et Marseille se retrouvent dimanche (20h45) au Groupama stadium, quelques mois après les violences du match aller, tandis que Brest (3e) et Nice (2e), les poursuivants du leader, Paris, s'affrontent le même jour pour le choc du podium de la 20e journée.

. Le match: OL-OM

"Nous n'avons pas d'esprit de revanche par rapport à Marseille, hormis sportive, et cela doit se jouer sur le terrain", a déclaré mercredi Laurent Prud'homme, le directeur général de l'OL, qui reçoit dimanche l'OM au Groupama Stadium où les supporters marseillais ne seront pas autorisés à se déplacer.

Le 29 octobre, la rencontre entre l'OM et l'Olympique lyonnais n'avait pu être disputée au stade Vélodrome après le caillassage du bus du club rhodanien qui avait entraîné notamment la blessure impressionnante à un œil à l'entraîneur Fabio Grosso, limogé fin novembre.

Le Marseillais Pierre-Emerick Aubameyang tire au but lyonnais gardé par Anthony Lopes (d), le 6 décembre 2023 au Stade Vélodrome AFP/Archives

Le match a finalement été disputé le 6 décembre avec une victoire de Marseille 3 à 0, un match pour lequel les supporters lyonnais avaient été finalement interdits de déplacement (ils avaient été autorisés initialement le 29 octobre).

"De notre côté, nous devons tous être irréprochables. C'est notre responsabilité. Nous serons intraitables quant au comportement de nos supporters", a prévenu Laurent Prud'homme, alors que certains supporters lyonnais ont été jugés le 16 janvier pour des saluts nazis et des cris racistes le 29 octobre.

Sur le terrain, les Lyonnais ont été renvoyés à leurs doutes lors de la dernière journée contre Rennes (3-2), qui accueille Montpellier samedi (17h00).

L'OL demeure collé en fond de classement (16e, 16 pts) sous la menace de Clermont (17e, 15 pts) en voyage à Lille (5e, 32 pts) mais aussi de Lorient (18e, 13 pts) en déplacement à Metz (15e, 16 pts) dimanche après-midi.

Du côté de l'Olympique de Marseille, qui a prêté sa grosse recrue de l'année dernière, Vitinha au Genoa (1re div. italienne), les joueurs de Gennaro Gattuso ont concédé un troisième match nul d'affilée samedi dernier contre Monaco (2-2). Avec une équipe décimée par les blessures et la CAN, ils sont 7e (29 pts), encore loin des places européennes.

Les deux clubs ont été les principaux animateurs du mercato hivernal, plutôt calme en Ligue 1.

. Le joueur: Pierre Lees-Melou

Âgé de 30 ans, le milieu défensif est le symbole de la grande forme de l'équipe brestoise, actuelle 3e de L1, qui reçoit dimanche (17h05) Nice, deuxième.

Le milieu brestois Pierre Lees-Melou contre Angers, le 29 janvier 2024 à Brest AFP/Archives

Alors qu'il était plus offensif la saison dernière, le Breton a été repositionné par Eric Roy devant la défense, et ce nouveau poste l'a rendu encore plus essentiel au collectif, à l'image du match nul contre le PSG dimanche (2-2).

Selon l’Équipe, sa première partie de saison convaincante en sentinelle a d'ailleurs donné des envies de recrutement à Rennes qui souhaite pallier le départ de Nemanja Matic parti à l'OL. Mais Brest a décidé de le retenir, car ses prestations et ses récupérations font de lui un rouage important au maintien de son équipe à ce niveau. Et cela commence contre Nice dimanche, alors qu'il sera suspendu la semaine prochaine.

. Le chiffre: 2.000

Le PSG, leader avec six points d'avance sur Nice, se déplace vendredi (21h00) à Strasbourg (10e, 25 pts).

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé devant le Brestois Pierre Lees-Melou, le 28 janvier 2024 au Parc des Princes AFP/Archives

Après le match nul contre Brest (2-2), Luis Enrique va-t-il continuer la rotation de son effectif, à deux semaines du 8e de finale aller de Ligue des champions contre la Real Sociedad ?

Ces changements permanents entraînent un temps de jeu très partagé avec la plupart de l'effectif: seul Kylian Mbappé dépasse les 2.000 minutes de jeu cette saison, parmi les joueurs de champ.

Au-delà de l'attaquant français, douze joueurs oscillent entre 1.000 et 2.000 minutes, comme Bradley Barcola, qui accumule les titularisations depuis plusieurs semaines, ou les milieux Vitinha et Warren Zaïre-Emery, blessé avec l'équipe de France en novembre et absent durant deux rencontres.

Programme de la 20e journée:

Vendredi 2 février

(21h00) Strasbourg - Paris SG

Samedi 3 février:

(17h00) Rennes - Montpellier

(21h00) Nantes - Lens

Dimanche 4 février:

(13h00) Monaco - Le Havre

(15h00) Reims - Toulouse

Lille - Clermont

FC Metz - Lorient

(17h05) Brest - Nice

(20h45) Lyon - Marseille