L1: le mercato d'hiver s'ouvre avec le retour du dossier Mbappé

Le marché hivernal des transferts s'ouvre à minuit en Ligue 1, avec pour principale tête d'affiche Kylian Mbappé qui est libre de s'engager où il veut et l'OL qui souhaite renforcer son effectif.

. PSG: Mbappé et l'arrivée de deux Brésiliens

A Paris, la signature prochaine des deux Brésiliens, le milieu axial des Corinthians Gabriel Moscardo (18 ans) et le défenseur central Lucas Beraldo (20 ans) n'occultera pas tout à fait le retour du dossier Mbappé, dont le contrat arrive à expiration en juin.

Arrivés tous les deux à Paris vendredi, ils ont passé des examens au Campus PSG.

Selon une source proche du club à l'AFP, ils seront très prochainement signés et "s'inscrivent parfaitement dans la nouvelle transformation du club"; soit jeune, non "bling-bling", important pour le collectif et financièrement viable avec des contrats longs pour que les frais soient amortis, et des salaires bas, une valeur qui grandira au fur et à mesure.

Face à ces deux arrivées - qui pourraient être les seules cet hiver sauf si le club se met en quête d'un latéral gauche pour faire face à la longue blessure de Nuno Mendes -, le PSG souhaiterait toujours voir partir Hugo Ekitike, qui n'a pas joué depuis le début de la saison, ou le défenseur Layvin Kurzawa.

Au-delà de ces dossiers, il y aura évidemment celui de Kylian Mbappé qui va revenir sur le haut de la pile dès lundi. Car le capitaine des Bleus sera libre de s'engager avec n'importe qui pour la saison prochaine, comme c'était le cas au début 2022.

. OM: un latéral gauche en renfort

"Il y a des postes où on est un peu juste, notamment celui de latéral gauche. Il y a aussi la situation particulière jusqu'à mi-février avec la CAN (Coupe d'Afrique des nations, NDLR). On doit faire avec, et c'est pareil pour la blessure de Valentin Rongier", a déclaré Pablo Longoria en conférence de presse le 21 décembre, en forme de bilan de la première partie de saison, achevée à la 6e place, à six points du podium.

Le gardien marseillais Pau Lopez replace sa défense sur un corner de Montpellier, le 20 décembre 2023 au stade de la Mosson AFP/Archives

Lors de la CAN, l'OM va perdre huit joueurs, dont plusieurs titulaires importants, comme le défenseur central congolais Chancel Mbemba, le milieu de terrain marocain Amine Harit ou les attaquants sénégalais Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

Ce qui réduit les chances de départs cet hiver et les mouvements probables, même si les grosses offres sont regardées, comme celles concernant Azzedine Ounahi, qui intéresserait en Arabie saoudite.

Par ailleurs, dès son arrivée l'entraîneur Gennaro Gattuso a fait comprendre qu'il voulait un ou des ailiers, à l'époque où l'Italien jouait en 4-3-3 (et non en 3-5-2 comme ces derniers temps).

L'encadrement de la masse salariale, annoncée fin novembre par la DNCG, l'instance chargée de surveiller les comptes des clubs professionnels français, n'empêchera pas d'être actif si le club le souhaite pendant le mercato.

. OL: du mouvement en vue

Même si l'OL a mieux fini la première partie de saison qui a été une catastrophe jusqu'à novembre, les dirigeants dont John Textor veulent renforcer l'effectif.

Autorisé à recruter par la DNCG mais limité par sa masse salariale, le club pourrait dépenser une grosse somme - autour de 50 millions d'euros - cet hiver, avec pour objectif de renforcer chaque ligne (en particulier au milieu et en attaque) de l'équipe de Pierre Sage, confirmé à son poste.

L'entraîneur lyonnais Pierre Sage lors du précieux succès arraché contre le FC Nantes à Décines-Charpieu, le 20 décembre 2023 AFP/Archives

Le propriétaire américain aurait prévu de recruter deux Brésiliens de Botafogo, le gardien Lucas Perri et et le défenseur central Adryelson, pour 20 millions d'euros.

Selon L'Equipe, l'OL serait également intéressé par le défenseur Clément Lenglet (Aston Villa), du milieu défensif bosnien Rade Krunic (AC Milan) ou encore de l'ailier algérien Saïd Benrahma (West Ham).

Dans le sens des départs, Lyon pourrait faire partir l’arrière central Sinaly Diomandé, ainsi qu'Henrique et Jeffinho.

Ailleurs en France, des mouvements sont également prévus à Toulouse, 16e et en grande difficulté, ou à Strasbourg où les dirigeants sont à la recherche d'un attaquant et d'un latéral gauche.

A Nice, dauphin de L1, les dirigeants savent que leur défenseur central français Jean-Clair Todibo est très courtisé, espérant donc recruter un remplaçant en cas de départ.