L1: le PSG se relance contre Strasbourg

Sans Dembélé, Marquinhos ni Hakimi, ménagés, le PSG s'est relancé samedi grâce notamment à un excellent Bradley Barcola en battant Strasbourg (4-2) après deux matches sans victoire, et ont repris la tête de la Ligue 1.

Après une défaite (2-0) contre Arsenal et un match nul (1-1) contre Nice, les Parisiens ont profité du match nul de l'AS Monaco vendredi (0-0) contre Lille, pour reprendre la tête du championnat.

Avec cette victoire, Luis Enrique et ses joueurs entament positivement la prochaine séquence, qui s'annonce intense avec une série de matches compliqués.

D'abord mardi en Ligue des champions face au PSV Eindhoven, l'Olympique de Marseille dimanche au Vélodrome, Lens le 2 novembre et l'Atlético Madrid le 6 novembre.

Pour relancer la machine, rouillée au début du mois d'octobre, l'entraîneur espagnol a préféré ménager plusieurs cadres, le capitaine Marquinhos, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Nuno Mendes, qui ont joué avec leur sélection lors de la fenêtre internationale.

Largement remanié, Paris a souvent été gêné par le pressing haut des Alsaciens (7e, 10 pts), mais a réussi à jouer dans leur dos grâce aux appels en profondeur de Bradley Barcola sur son côté gauche, revenu en forme de son séjour avec les Bleus.

Barcola étincelant

L'attaquant parisien Marco Asensio (d) devant le Strasbourgeois Abakar Sylla, le 19 octobre 2024 au Parc des Princes AFP

C'est du Français qu'est venue l'ouverture du score après un une-deux avec le "titi" Senny Mayulu, 18 ans, aligné dans l'entre-jeu, qui a trompé le gardien Petrovic d'une frappe puissante du gauche (1-0, 18e).

Souvent trouvé par ses coéquipiers, le jeune milieu offensif a inscrit son premier but en Ligue 1 et son deuxième avec le PSG, et a été près de réussir un doublé à plusieurs reprises: d'abord en touchant le poteau (12e), puis en levant bien trop haut sa frappe (42e), ou en étant stoppé par le gardien (50e), encore sur un centre de Barcola.

C'est encore Barcola qui est à l'origine du deuxième but parisien, qui s'est conclu du côté droit sur une frappe de Désiré Doué repoussée sur Marco Asensio, qui n'a eu qu'à pousser le ballon dans le but (2-0, 47e) pour son second but de la saison.

Après un début de saison plein, l'ancien attaquant de l'OL a connu un léger creux ces dernières semaines. Il s'est bien réveillé samedi et a retrouvé ses jambes sous la pluie du Parc des princes: il a même inscrit son 7e but de la saison en se jouant de trois défenseurs strasbourgeois (3-1, 65e), juste après l'annulation d'un pénalty qu'il avait pensé avoir provoqué.

Celui qui a reçu le trophée du meilleur joueur du mois de septembre du championnat avant le match a conforté sa première place de meilleur buteur. Sorti en fin de match, son nom a été scandé par les 45.000 spectateurs.

La large victoire - grâce à un but de Lee Kang-in en fin de match et malgré deux buts des Strasbourgeois - a été gâchée par des chants homophobes scandés principalement par les Ultras de la tribune Auteuil en vue du match contre l'Olympique de Marseille le week-end prochain.

Le speaker est intervenu à deux reprises pour faire stopper ces chants, qui ont continué de longues minutes.