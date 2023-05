L1: le PSG s'envole vers le titre dans l'indifférence

Le Paris Saint-Germain est désormais à quatre points de son 11e titre de champion de France, après avoir sèchement battu (5-0) et envoyé samedi Ajaccio en Ligue 2, dans un Parc des Princes vidé de ses ultras mais qui a sifflé Messi, notamment en début de match.

Malgré la victoire nette et sans bavure et un titre record à portée de mains, l'ambiance était sans ferveur au Parc des Princes et dans la tribune Auteuil, désertés par les ultras en grève et en conflit avec la direction du club.

Certains supporters se sont toutefois fait entendre tout au long du match pour siffler Leo Messi, de retour de suspension à cause de son voyage en Arabie Saoudite non validé par le club.

Après en avoir déjà reçus au moment de l'annonce de la composition de l'équipe, l'Argentin, assez discret dans le jeu, a été visé par un concert de sifflets lorsqu'il touchait chaque ballon et sur ses coups de pied arrêtés. Une grande partie du Parc des Princes a aussi répondu par des applaudissements.

"Alors il y a des sifflets mais très rapidement une grande partie du stade a fait en sorte de couvrir les sifflets pour encourager Leo. Il est resté concentré avec l'envie d'animer le jeu et de créer des situations", a commenté le coach parisien en conférence de presse.

Les supporters ont pourtant pu assister à une pluie de buts des Parisiens, devenue rare, face à des Corses inexistants, dépassés et désormais relégués après un an en Ligue 1.

Le festival a commencé par une percée dans la surface de Fabian Ruiz, très en jambes, qui a marqué de près de l'extérieur du gauche (21e).

Kylian Mbappé, auteur d'un nouveau doublé avec le Paris SG le 13 mai contre Ajaccio, reprend seul la 1re place du classement des buteurs avec 26 réalisations AFP

Le pied sur le ballon, les Parisiens ont fait le break grâce à Achraf Hakimi, en dedans depuis plusieurs rencontres mais qui a retrouvé ses jambes samedi. Le Marocain a récupéré le ballon et conclu facilement après une belle parade de Sollacaro sur une frappe de Mbappé (33e).

La domination dans le jeu et au score n'ont pas empêché les hommes de Christophe Galtier de continuer de dérouler en seconde période.

Alors que les Parisiens ont habitué à jouer par intermittence ou à ronronner trop souvent, ils ont continué de presser au retour des vestiaires, devant Nasser Al-Khelaïfi, présent dans les tribunes.

"Sur un plan offensif, c'était assez intéressant, les joueurs ont pris du plaisir à jouer ensemble et à faire plaisir à nos supporters", a d'ailleurs réagi l'entraîneur parisien.

Sur un cafouillage dans la défense ajaccienne, Kylian Mbappé a triplé la mise, grâce à une frappe à ras de terre, qui est passée sous les gants du gardien corse (47e).

- Mbappé repasse devant Lacazette -

L'attaquant français, de nouveau en tête des meilleurs buteurs de L1 avec 26 buts devant le Lyonnais Alexandre Lacazette (24 buts) a continué le festival: sur une ouverture de Sergio Ramos, le ballon est revenu sur Mbappé qui l'a repris de volée. Le N.7 a inscrit au moins un but lors des cinq derniers matches du PSG (Lens, Angers, Lorient, Troyes et Ajaccio).

Le défenseur marocain Achraf Hakimi (G), exclu par la suite, et l'attaquant français Kylian Mbappé, ont inscrit trois des cinq buts du Paris SG le 13 mai 2023 contre Ajaccio AFP

Le capitaine Marquinhos a terminé le travail à l'issue d'une action où Mbappé a tenté un coup du foulard. Le centre du Brésilien a été contré par Youssouf, avant de finir dans le but corse (73e).

La fin de match a été ternie par un léger moment de tension et Achraf Hakimi et Thomas Mangani, qui se sont bousculés violemment, ont chacun pris un carton rouge.

Grâce à cette victoire et avec six points d'avance devant le dauphin Lens, le PSG peut désormais être champion de France à Auxerre, et achever sur une bonne note cette saison interminable et gâchée par des résultats décevants, un jeu sans éclat et des affaires extra-sportives à répétition.