L1: le PSG, totalement remanié, freiné par Clermont avant le Barça

Goncalo Ramos (à gauche) célèbre son but égalisateur contre Clermont en Ligue 1, aux côtés de Kylian Mbappe

le Paris Saint-Germain, totalement remanié par Luis Enrique, a été surpris et freiné par la lanterne rouge Clermont (1-1), à quatre jours du quart de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone.

Au-delà du résultat, cette rencontre a été marquée par l'entrée en jeu du capitaine Marquinhos, qui a ainsi égalé le record détenu par Jean-Marc Pilorget du nombre de matches joué avec le club de la capitale (435).

Clermont n'a pas été loin de créer l'énorme surprise en s'imposant au Parc des Princes, comme l'année dernière. Mais les Auvergnats ont craqué en toute fin de rencontre (85e) face aux multiples occasions parisiennes.

Le PSG a été sauvé par le buteur Gonçalo Ramos et Kylian Mbappé à la suite d'un bel enchainement entre les deux joueurs.

Ils ont évité la première défaite parisienne depuis novembre et surtout de mauvaises ondes avant le match le plus important de la saison mercredi: le quart de finale aller de Ligue des champions contre Barcelone, l'ancien club de Luis Enrique.

Ce match des extrêmes entre le leader qui recevait le 18e et lanterne rouge de Ligue 1, a été l'occasion pour l'Espagnol de faire tourner l'ensemble de son effectif.

Il a effectué 11 changements dans la composition de départ du PSG par rapport au dernier match - mercredi contre Rennes en demi-finale de Coupe de France (1-0), ce qui n'était jamais arrivé sous l'ère QSI toutes compétitions confondues, selon statisticien Opta.

Les Clermontois et Habib Keita avaient ouvert le score à Paris samedi en Ligue 1 AFP

Inutile, avant le Barça, de prendre de risque. Luis Enrique a donc mis au repos ses cadres: Hernandez, Mendes, Zaïre-Emery et Barcola n'étaient pas sur la feuille de match, ainsi que Donnarumma. Et Mbappé, Dembélé et Marquinhos ont commencé la rencontre sur le banc.

"Onze de compétition"

Deux jeunes "titi" parisiens de 17 ans ont profité de turn-over complet: Senny Mayulu et Yoram Zague. Le premier n'était pas loin de vivre un rêve éveillé, auteur d'un super but pour sa première titularisation, finalement annulé à la suite d'une faute du second au début de l'action (45+7).

"Mon objectif était de trouver un onze de compétition, il y avait beaucoup d'internationaux sur le terrain, il y avait aucun doute sur le fait que les joueurs soient concentrés sur ce match", a confié Luis Enrique après le match.

Nordi Mukiele a été également aligné mais il est sorti précipitamment après un choc avec le gardien auvergnat Massamba Ndiaye.

Le visage en sang, il a semblé passablement furieux de devoir quitter le terrain mais le PSG a appliqué le protocole lié aux commotions cérébrales. Il a été remplacé par Achraf Hakimi, qui a touché la barre (59e).

"Quand il y a une action de ce type, il y a un protocole mis en route. Le staff et le docteur ont jugé que c'était clairement une action dangereuse, c'était mieux de prévenir que de se lamenter ensuite", s'est justifié le coach, estimant cependant logique que le Français soit énervé car "il voulait jouer, cela faisait longtemps".

Le défenseur Marquinhos a égalé samedi le nombre de rencontres disputées avec Paris (435) en entrant en jeu face à Clermont en Ligue 1 AFP

Le pied sur le ballon mais la tête un peu ailleurs, dans un début de rencontre au rythme trop peu élevé, les Parisiens se sont fait surprendre à la demi-heure de jeu par un but de Habib Keita (1-0, 32e), à la suite d'une erreur de Milan Skriniar.

Bien en place, la défense de Clermont, qui restait sur deux matches sans défaite (1 victoire et 1 nul) contre le PSG, a tenté de tenir malgré les incursions dans la surface de Parisiens bien plus entreprenants lors du second acte (43e, 49e, 57e, 59e 61e, 62e, 70e, 80e).

Et comme souvent cette saison, les Parisiens n'ont pas laché et ont fait craquer leurs adversaires en toute fin de rencontre (85e).