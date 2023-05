L1: Lens et Marseille un duel pour la C1, le PSG en pleine crise à Troyes

Lens reçoit Marseille samedi (21H00) dans un Bollaert qui promet d'être en fusion avec en ligne de mire un billet pour la Ligue des champions, et le PSG, sans Messi et en pleine crise, se rend à Troyes dimanche (20h45) lors de la 34e journée de Ligue 1.

. Le duel: Lens-Marseille

A la faveur de sa courte victoire mardi contre Toulouse (1-0) en match en retard de la 33e journée de L1, Lens (69 pts) est revenu à un point du dauphin, l'Olympique de Marseille (70 pts).

Idéal pour doubler à nouveau les Marseillais, contre qui les Sang et Or mènent une lutte intense pour la 2e place en championnat, synonyme de qualification directe pour la Ligue des champions la saison prochaine.

Les deux équipes sont quasiment assurés de finir sur le podium, avec désormais huit points d'avance pour Lens et neuf pour l'OM sur Monaco à cinq journées de la fin.

Meilleure équipe à domicile, Lens reçoit la meilleure à l'extérieur, l'OM qui reste sur trois victoires d'affilée.

"Le match face à Marseille? C'est un match qui va être compliqué mais qui va aussi être très beau à jouer. Le titre? On vise la meilleure place possible mais il faut rester lucide", a estimé mardi Franck Haise, l'entraineur de Lens.

Paris, qui a recommencé à douter après sa nouvelle déroute à domicile face à Lorient dimanche (défaite 3-1), suivra également de près ce qui se passe derrière lui.

. Le chiffre: 6 défaites en L1 pour le PSG

Le PSG a en effet enregistré sa sixième défaite en L1 cette saison, un chiffre rarement atteint sous l'ère qatarie depuis 2011.

Après ce troisième revers en quatre matches au Parc, l'équipe de la capitale (1re, 75 points) ne compte plus que cinq unités d'avance sur Marseille (2e, 70 pts) et six sur Lens (3e, 69 pts).

Les ultras du PSG, rassemblés devant le siège du club à Boulogne-Billancourt le 3 mai 2023 AFP

Avec encore cinq journées à jouer, le chemin vers un potentiel 11e titre de champion record semble interminable même si les obstacles à franchir, dont Troyes dimanche au stade de l'Aube (ensuite Ajaccio, Auxerre, Strasbourg et Clermont), sont largement à la portée des stars parisiennes. Au moins sur le papier.

Mais depuis dimanche, c'est la tempête au PSG. Le club a ouvert mardi une procédure disciplinaire à l'encontre de sa star argentine, qui sera suspendue plusieurs jours après un voyage en Arabie saoudite effectué sans l'accord de son club. Le joueur a présenté ses excuses "à ses coéquipiers et au club", vendredi dans dans une courte vidéo diffusée vendredi sur Instagram.

Mercredi ce sont les supporters qui avaient manifesté leur mécontentement des résultats et de la situation du club, devant le siège du PSG et le domicile de Neymar.

Ils pourraient être bruyants de nouveau en tribune au stade de l'Aube dimanche...

. Le joueur: Lafont, se réveiller pour sauver Nantes

Encore sonné par son humiliation en finale de Coupe de France contre Toulouse samedi, Alban Lafont, gardien et capitaine de Nantes (17e, 32 pts) a enchainé un deuxième match compliqué.

Le gardien de Nantes Alban Lafont contre Brest au Stade Francis-Le Ble de Brest, le 3 mai 2023 AFP

Mercredi, celui qui est devenu le symbole de la défaite (5-1) au Stade de France a plombé encore plus les Nantais après une boulette face au Brestois Jérémy Le Douaron (18e), en match en retard de la 33e journée.

"On est tous triste pour Alban, mais cette bévue nous fait mal. Il est très déçu, il s'est plusieurs fois excusé auprès du groupe. Et le problème, c'est que tous les week-ends, ça tombe sur un joueur différent. Maintenant qu'il a fait sa bévue, il sera excellent la prochaine fois", a confié Antoine Kombouaré, l'entraineur de Nantes, avant le match de la peur contre Strasbourg (16e, 32 pts) dimanche (15H00).

Cette erreur face à Brest -il en avait fait au moins deux contre Toulouse samedi - a cette fois plongé le FC Nantes en zone de relégation.

Alors qu'il était pressenti pour être appelé en équipe de France par Didier Deschamps, Alban Lafont semble s'éloigner des Bleus au fur et à mesure qu'il flirte de plus en plus avec la Ligue 2.