L1: Lille domine Lorient (3-0) et fond sur le podium

l'attaquant canadien Jonathan David marque de la tête le 1er but de Lille contre Lorient en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy le 14 janvier 2024 à Villeneuve-d'Ascq

Lille a tranquillement battu Lorient (3-0) dimanche lors de la 18e journée de Ligue 1, profitant des faux pas de Nice et Monaco la veille pour se rapprocher du podium.

Avec ce premier succès de l'année, le Losc (31 points) remonte provisoirement à la cinquième place et revient à deux points de Monaco (troisième) et quatre de Nice (deuxième).

Les joueurs de Paulo Fonseca n'ont pratiquement jamais tremblé dans une rencontre à sens unique, marquant grâce à Jonathan David, Rémy Cabella et Edon Zhegrova. Les Dogues poursuivent ainsi leur début d'année sans faute, dans la foulée de leur qualification pour les seizièmes de finale de la Coupe de France acquise le week-end dernier.

À l'inverse, Lorient a confirmé ses difficultés du moment. Avec deux points pris lors des neuf derniers matches de championnat, les Merlus sont en panne de confiance et les limites de leur effectif actuel, avec treize absents recensés au coup d'envoi, dont sept joueurs partis à la Coupe d'Afrique des nations (CAN), n'ont pas aidé.

Du match aller qui avait vu Lorient surclasser Lille (4-1) fin août, il ne restait que deux rescapés dans le onze aligné par Régis Le Bris: Julien Ponceau et Laurent Abergel.

À l'exception d'une frappe en tout début de match de la part d'Aiyegun Tosin (2e), lancé par Julien Ponceau, mais déviée en corner par un tacle de Leny Yoro, les Bretons n'ont pas existé pendant 90 minutes.

Regroupés devant leur but dans un système en 5-4-1 très prudent, ils ont vu les vagues nordistes déferler devant leur but.

Après une mauvaise relance au pied d'Yvon Mvogo récupérée par Edon Zhegrova, Yusuf Yazici a été tout proche d'ouvrir le score, mais le gardien lorientais s'est bien rattrapé en déviant sa tentative en corner (18e). Mvogo a encore dû s'employer pour repousser les tentatives de Zhegrova (21e) et Angel Gomes (26e).

En fin de première mi-temps, Lille a intensifié sa domination et fini par faire sauter le verrou d'un coup franc lointain d'Angel Gomes qui a terminé sur la tête de Jonathan David, oublié au marquage (1-0, 37e).

24 tirs à un pour Lille

L'attaquant canadien, qui fêtait ses 24 ans dimanche, a signé son sixième but de la saison en Ligue 1, le quatrième lors des six dernières journées, confirmant son retour au premier plan. Ce chiffre est plus conforme à ses standards de la saison dernière qui l'avait vu inscrire 24 buts en 37 journées, mais cela ne changera pas la volonté des dirigeants lillois de recruter un deuxième avant-centre d'ici la fin du mercato.

En deuxième mi-temps, Jonathan David a manqué le doublé en ne cadrant pas sa déviation du pied gauche (72e).

En fin de match, Rémy Cabella, entré en jeu à la 77e minute, a inscrit le but du break (90e) -- son premier cette saison en Ligue 1 -- en reprenant avec opportunisme un ballon qui traînait après une frappe de David.

Le défenseur de Lille Tiago Silva protège son ballon devant le Lorientais Theo Le Bris en Ligue 1 au stade Pierre-Mauroy le 14 janvier 2024 à Villeneuve-d'Ascq AFP

Trois minutes plus tard, Edon Zhegrova, d'une frappe enroulée à l'extérieur de la surface, a parachevé le succès des lillois (3-0, 90e+3) qui auront au total frappé 24 fois au but et cadré à dix reprises.

Avec un seul tir (non cadré) dans le match, Lorient (17e, 12 pts) ne pouvait pas espérer mieux.