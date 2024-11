L1: Lille fête ses 80 ans par un succès (1-0) face au Rennes de Sampaoli, sans idées

Pour ses 80 ans, Lille a tranquillement dominé Rennes (1-0), loin de jouer avec la folie qui caractérise son nouvel entraîneur Jorge Sampaoli, dimanche au Stade Pierre-Mauroy lors de la douzième journée de Ligue 1.

Grâce à ce succès, le Losc, quatrième (22 points) suit le rythme du trio de tête composé, dans l'ordre, de Paris (32 pts), Monaco (26 pts) et Marseille (23 pts). Les Dogues engrangent par la même occasion de la confiance avant un déplacement important à Bologne mercredi en Ligue des champions.

Ils ont entretenu leur belle dynamique du mois d'octobre en profitant du manque de confiance évident du Stade Rennais, quatorzième (11 pts) et désormais dangereusement proche de la zone de relégation.

L'arrivée du bouillant Jorge Sampaoli sur le banc n'a donc pas encore eu l'effet escompté: secouer un groupe qui traînait son mal-être sous la houlette de Julien Stéphan.

Bonnet blanc vissé sur le crâne, l'Argentin a passé la plus grande partie de la rencontre à s'époumoner, faire les cent pas devant sa zone technique, replacer, encourager ou sermonner ses joueurs. En vain.

Dans l'enceinte de Villeneuve-d'Ascq, quasiment pleine pour l'anniversaire du club nordiste, les Rennais n'ont presque rien proposé, au point où ils n'ont pas obtenu la moindre occasion nette de but.

Hakon Haraldsson de retour

Le nouvel entraineur argentin de Rennes Jorge Sampaoli lors de la rencontre de Ligue 1 face à Lille, à Villeneuve d'Ascq, le 24 novembre 2024 AFP

Les joueurs de Bruno Genesio n'ont pas été beaucoup plus emballants, mais ont joué avec beaucoup de maîtrise, respectant le souhait premier de leur entraîneur: ne pas se laisser disperser par les célébrations entourant la rencontre.

Après un coup d'envoi fictif donné par Charly Samoy, plus ancien joueur du club présent au stade, et Ismail Boussadia, plus jeune licencié, les Lillois ont d'emblée imposé leur jeu, se procurant quelques occasions par Mitchel Bakker (25e) et Edon Zhegrova (39e), toutes venues du côté droit.

Juste avant la mi-temps, ils ont forcé le verrou du club breton - qui a eu le mérite d'être plutôt bien en place tout au long du match - au bout d'une action collective magnifique, avec une sortie de balle sous pression de toute beauté, des déplacements intelligents pour proposer des solutions au porteur, puis une transition rapide vers le côté droit, où Cabella a pu adresser un centre finalement repris par Zhegrova (45e).

Le Losc a ensuite géré son avantage, et Bruno Genesio son groupe, en faisant entrer deux joueurs revenant de blessure: Hakon Haraldsson (81e) et Mohamed Bayo (88e).

Cette trêve internationale de novembre a fait du bien au club nordiste, qui a pu récupérer plusieurs joueurs sans pour autant perdre son élan, avant de partir à Bologne avec pour objectif la qualification en seizièmes de finale de la Ligue des champions.