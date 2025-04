L1: Lille s'empare de la 2e place à Angers

Lille n'a pas laissé passer l'occasion de s'emparer provisoirement de la 2e place de Ligue 1 en allant gagner à Angers (2-0), dimanche, pour la 31e journée, en attendant le match de Marseille en soirée.

Avec 56 points, le Losc devance Monaco et l'OM, qui en ont 55, et un trio d'équipes à 54 points avec Lyon, Nice et Strasbourg.

Le SCO, de son côté, reste 15e avec 30 points, directement sous la menace du Havre, 16e et barragiste virtuel avec 28 unités, et de Saint-Etienne, 17e avec 27 pts, mais aussi une différence de buts très nettement défavorable.

Dans un match disputé le plus souvent sur un faux rythme et où ils ont copieusement eu le ballon, les Dogues se sont fait peur bêtement en première période.

La première fois sur un ballon chipé par Himad Abdelli dans les pieds d'André Gomes, dans la surface de réparation, mais la frappe trop molle et trop centrale de l'Algérien n'a guère inquiété Lucas Chevalier (4e).

La seconde sur une relance hasardeuse du portier, gêné par une passe en retrait mal assurée d'Alexsandro, et qui est arrivée dans les pieds de Jim Allevinah (15e).

Mais l'ailier angevin, qui est le joueur qui a le plus tiré au but sans marquer cette saison en Ligue 1, a buté sur Chevalier qui s'était bien repris (15e).

Après deux semblants d'occasions -- un centre-tir raté d'Hakon Haraldsson trop haut, alors que le but était grand ouvert (8e), et un centre tendu de Matias Fernandez-Pardo sur le torse de Chuba Akpom qui, bien qu'à 1,50 m du but, réussissait à la mettre au-dessus --, Lille est parvenu à faire le break en quelques minutes de part et d'autre de la pause.

C'est d'abord Alexsandro qui a repris victorieusement un coup-franc très bien tiré par Haraldsson (0-1, 45+1), avant que l'Islandais ne double la mise, à la conclusion d'une magnifique action collective partie du gardien de but, et qui a remonté tout le terrain en onze passes (2-0, 51e).

Alors que la fin du match semblait devoir être sereine, Lille a perdu trois joueurs pour des échéances décisives à venir.

Bafodé Diakité a tout d'abord été expulsé pour une grosse faute parfaitement inutile à 70 mètres de son but, qui lui a valu un second carton jaune (67e).

Dix minutes plus tard, c'est le pauvre Ethan Mbappé qui s'est blessé tout seul, manifestement un claquage derrière une cuisse, et qui a dû être remplacé cinq minutes après son entrée en jeu (78e).

Pour ne rien arranger, le capitaine Benjamin André a pris un avertissement évitable pour protestation à la 82e, qui le privera certainement de la 33e journée, pour une accumulation de cartons jaunes.

Malgré cela, le Losc a obtenu ce qu'il était venu chercher et il pourra regarder le match de Marseille contre Brest (20h45) avec d'autant plus d'attention que les Phocéens viendront les défier le week-end prochain pour un choc capital.