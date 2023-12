L1: l'OM enfonce Clermont, le PSG freiné par Lille et Brest dans le top 5

Le PSG champion d'automne, a été freiné (1-1) en toute fin de match dimanche soir par Lille et Jonathan David, tandis que l'Olympique de Marseille a poursuivi sa remontée en enfonçant Clermont (2-1).

Les Parisiens (1er, 37 points), champions d'automne avant même la rencontre, ont manqué l'occasion de prendre le large en Ligue 1, Nice et Monaco ayant chuté lors de la 16e journée. Mais dans un match pas forcément abouti, ils ont logiquement été rattrapés par les Lillois, en fin de match (1-1). Grâce à Jonathan David (90+4), qui venait de rentrer et qui a répondu à Kylian Mbappé, buteur sur pénalty (66e), le visage fermé.

Ce nul a un petit goût de victoire pour Lille, 4e avec 28 points.

Au Vélodrome, les Marseillais - sans Jonathan Clauss, suspendu - ont eux su profiter des faux-pas de Monaco (battu 1-0 vendredi à domicile par Lyon) et de Nice (battu 3-1 samedi au Havre) en s'imposant contre Clermont (2-1).

Ils remontent à la 6e place mais ont montré deux visages bien différents, d'abord ultra-dominateurs et auteurs d'une première période quasi parfaite avec un but d'Amir Murillo (26e) et le premier but d'Amine Harit cette saison (42e);complètement éteints lors du second acte.

Les Marseillais, qualifiés pour les barrages d'accession aux huitièmes de finale de la Ligue Europa, ont encaissé leur premier but au Vélodrome depuis six matches contre Clermont, dernier de Ligue 1 (18e, 11 pts) et qui n'a plus goûté à la victoire depuis plus d'un mois.

Grâce à des buts signés Hugo Magnetti (49e) et Steve Mounié (57e) et à plusieurs arrêts de son gardien Marco Bizot contre Nantes (11e), Brest pourrait assurer sa place dans le top 5 à mi-championnat en battant Lorient, mercredi, pour la 17e journée.

En grande forme, les Brestois ont pris 13 points sur 15 sur les cinq derniers matches. A Nantes, les chiffres sont moins positifs, avec une victoire - contre Nice - en cinq rencontres. L'effet Jocelyn Gourvennec semble déjà prendre un coup pour son troisième match.

Avant le match, un hommage a été rendu à Maxime, le supporter de 31 ans de la Brigade Loire mortellement poignardé en marge de la rencontre contre Nice le 2 décembre, à la veille d'une réunion sur les violences dans le foot au ministère des Sports.

Le match entre Rennes (13e) et Toulouse (15e), tous deux qualifiés en barrages de C3 cette semaine mais qui connaissent une saison morose en Ligue 1, a débouché sur un nul sans but, les deux clubs étant visiblement fatigués par l'Europe.

Les joueurs peuvent remercier leur gardien: d'abord les Rennais après une très belle parade de Steve Mandanda (77e). Guillaume Restes, le portier toulousain, lui a répondu en fin de match en sauvant également ses coéquipiers (90+3).

Montpellier remonte doucement

A Lorient (17e juste derrière l'OL), où le brouillard a failli provoquer le report de la rencontre, c'est toujours aussi gris. Les Bretons ont été battus (2-1) par Strasbourg (9e) grâce notamment à un superbe but de l'ancien Lorientais Kevin Gameiro (48e): un frappe pure à la suite d'une belle remise de la poitrine de Emanuel Emegha.

Du brouillard il y en avait aussi à Metz (14e, 16 pts) où le stade Saint-Symphorien a été recouvert d'épais nuages pendant la seconde période: Montpellier, 14 points avant le match, y a fait une belle opération (1-0) en s'éloignant de la zone de relégation, 12e, et en remontant doucement au classement.