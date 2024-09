L1: L'OM officialise l'arrivée de l'international français Adrien Rabiot

L'Olympique de Marseille a officialisé mardi la signature du milieu de terrain international français Adrien Rabiot, avec qui il avait annoncé dès dimanche avoir un "accord de principe".

"L'Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature d'Adrien Rabiot. Âgé de 29 ans, le milieu de terrain s’est engagé avec le club olympien après le succès de sa visite médicale", a fait savoir le club marseillais dans un communiqué.

Rabiot, qui a quitté la Juventus Turin libre cet été, portera le N.25 à Marseille. La durée du contrat de l'ancien joueur du Paris SG n'est pas précisée, mais une source ayant connaissance du dossier avait expliqué dimanche à l'AFP qu'il devait s'engager pour deux ans.

Avec Rabiot, l'OM accueille un milieu de terrain de très haut niveau, titulaire en équipe de France lors du dernier Euro comme il l'était à la Juventus, où il a évolué pendant cinq ans. Il a disputé 48 matches avec les Bleus, avec lesquels il a été vice-champion du monde en 2022.

Accessoirement, Marseille adresse un petit pied de nez à son vieux rival, le Paris SG, où "Le Duc" a été formé et où il a gagné six titres de champion de France avant une fin d'aventure amère, conclue par six mois de mise à l'écart.

Lundi soir, Rabiot a été accueilli à l'aéroport de Marignane par plusieurs centaines de supporters marseillais qui ont chanté son nom et allumé quelques fumigènes.

Adrien Rabiot avec la Juventus lors du derby de Turin contre le Torino, le 7 octobre 2023 AFP/Archives

"Je ne m'attendais pas à ça. Voir tous ces gens qui sont là, ça fait chaud au coeur. Je sais que ma famille est contente aussi. Ça donne envie de jouer et de gagner", a-t-il dit devant les caméras.

"C'est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, de chaleur", a-t-il ajouté. Le joueur a également expliqué avoir été séduit par le projet présenté par le président marseillais Pablo Longoria et son conseiller Mehdi Benatia, ainsi que par ses échanges avec l'entraîneur Roberto De Zerbi.

Le nouveau milieu de terrain marseillais sera présenté à la presse ce mercredi à 15h. Il devrait pouvoir être intégré au groupe qui ira affronter Lyon dimanche, même s'il n'a plus joué depuis l'Euro.