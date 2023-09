L1: Lyon dans le rouge peut-il résister au Paris SG et son attaque bleue?

Le Paris Saint-Germain et son mercato en or a tout pour enfoncer l'Olympique lyonnais et son été de plomb, entre le combat des chefs Textor-Aulas et un jeu en capilotade, dimanche (20h45) lors du choc de la 4e journée de Ligue 1.

Et encore, Randal Kolo Muani, la onzième recrue du PSG, ne sera pas de la partie pour recomposer au PSG un trio d'attaque de l'équipe de France avec Kylian Mbappé-Ousmane Dembélé, contre la défense de l'avant-dernier.

"RKM", arraché à l'Eintracht Francfort de haute lutte à la toute fin du marché des transferts contre 90 millions d'euros, se remet d'une entorse à la cheville droite.

Mais Bradley Barcola, acheté jeudi... à Lyon sera du voyage, a confirmé Luis Enrique.

L'entraîneur parisien salue "un mercato exceptionnel". "Je ne pouvais pas rêver mieux. Toutes mes demandes ont été comblées, avec des joueurs de haut niveau, et chaque poste est doublé", a ajouté l'Espagnol en conférence de presse.

Randal Kolo Muani, ici sous le maillot de Francfort, le 4 avril 2023 AFP/Archives

Avec Mbappé, Dembélé, Kolo Muani mais aussi Barcola, le Portugais Gonçalo Ramos et encore Marco Asensio voire Hugo Ekitike, "j'ai devant moi une infinité d'options, que des internationaux, jeunes, avec beaucoup de qualités", s'est enthousiasmé l'ancien sélectionneur de l'Espagne (2018-2022).

Cet adepte du jeu offensif et de la possession se régale à l'idée de chercher "quelles sont les meilleures combinaisons, je prends ça comme un défi personnel", lance-t-il.

Son PSG a démarré doucement, avec deux matches nuls, mais toujours un football attrayant, puis Mbappé, après son été à l'écart du groupe car il ne voulait pas prolonger son contrat, a sonné le réveil contre Lens (3-1) lors de la précédente journée, avec un doublé.

"Ne pas avoir peur"

Cette armada en forme ascendante semble invincible pour un OL en crise, avant-dernier avec un seul point, arraché au bout d'un match terrible d'ennui à Nice (0-0) le week-end dernier.

L'Américain John Textor, propriétaire de l'OL, et l'ancien président Jean-Michel Aulas en conférence de presse le 21 juin 2022 AFP/Archives

En outre le combat des chefs entre Jean-Michel Aulas, le président historique, et son successeur, John Textor, pourrit l'ambiance. Le stade lyonnais pourrait gronder contre le bâtisseur "JMA", qui a choisi la voie judiciaire pour se faire payer le rachat de ses actions promis par l'homme d'affaires américain au moment où il l'a écarté de la direction.

Alors que Textor avait assuré pendant l'été ne pas vouloir vendre les produits maison, le club a perdu deux jeunes pousses, Castello Lukeba (Leipzig) et donc Barcola.

L'ailier de l'équipe de France Espoirs disputera le match dans l'autre camp, alors que la publicité du diffuseur le présentait encore dans le maillot lyonnais vendredi soir.

Luis Enrique se méfie toutefois de la bête blessée. "Lyon est une grande équipe, historique, une des meilleures de la L1, avec des grands joueurs et un très bon entraîneur, Laurent Blanc, que j'ai connu dans le vestiaire du Barça (saison 1996/97, NDLR). Dans un beau stade et une ambiance comme nous aimons tous les vivre, ils vont nous causer des difficultés c'est sûr".

"Lolo" est bien de cet avis. "C'est par le jeu qu'on arrivera à lancer notre saison, obtenir des résultats. Il faut avoir envie de jouer, ne pas avoir peur. Quand on aura le ballon, à nous de mettre les Parisiens en danger", insiste Blanc.

Lyon espère retrouver des couleurs pour cette affiche entre les vainqueurs de 16 des 23 titres de champion de France du 21e siècle.