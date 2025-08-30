L1: Lyon-Marseille, attention chantiers en cours

Le dernier choc des Olympiques à Décines a tourné à l'avantage des Marseillais et Mason Greenwood, cerné ici par Corentin Tolisso et Clinton Mata le 22 septembre 2024

Premier choc de la saison en Ligue 1, le duel Lyon-Marseille programmé dimanche soir au Groupama Stadium mettra aux prises deux équipes encore en construction et confrontées à des logiques de mercato contraignantes, mais qui n'ont pas attaqué la saison du même pied.

La saison dernière, l'affrontement à Décines entre les deux Olympiques avait donné lieu à un match fou, remporté 3-2 par l'OM et marqué par le magnifique but inscrit à la dernière seconde par Jonathan Rowe.

Le grand public n'avait ensuite plus beaucoup entendu parler de l'attaquant anglais, jusqu'à sa fameuse bagarre avec Adrien Rabiot après la défaite inaugurale de l'OM à Rennes, qui perturbe toujours grandement la fin d'été marseillaise.

Vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du club phocéen Roberto De Zerbi a ainsi vainement tenté d'écarter le sujet, comme il a expédié la question du tirage au sort de la Ligue des champions.

"C'est un match très important et je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à savoir combien Hamed Traoré (la nouvelle recrue marseillaise, ndlr) a de minutes dans les jambes, à si je dois lancer Bilal Nadir dès le début, à qui faire jouer entre Amir Murillo, Tim Weah et Ulisses Garcia. Je ne pense qu'à préparer ce match", a-t-il lancé.

toujours Rabiot

Mais De Zerbi a tout de même été obligé de parler de Rabiot, toujours présent à Marseille et qui s'entraîne toujours en marge du groupe.

"Je crois que s'il y a la volonté de faire un pas en arrière avec humilité, comme je l'ai suggéré à Adrien, les choses peuvent se régler. Si en revanche on se laisse prendre par l'orgueil ou par autre chose, alors je ne sais pas", a-t-il notamment déclaré, avant de clore la discussion.

Le président marseillais Pablo Longoria s'exprimant au sujet de son joueur vedette Adrien rabiot auprès de l'AFP, le 20 août 2025 à la Commanderie AFP/Archives

"Le dossier Rabiot, pour le moment, ne me regarde plus. Seulement le club", a ainsi lâché le technicien, qui sait aussi que les deux premiers matches de son équipe - défaite 1-0 à Rennes et pénible victoire 5-2 face au Paris FC - ont été trop insuffisants pour perdre plus de temps à penser aux absents.

"Ils ont perdu des joueurs importants mais ils ont six points. Ils sont devant nous et on va devoir faire un grand match si on veut gagner", a ainsi rappelé De Zerbi à propos de l'OL.

Car si les deux Olympiques sont encore pleinement plongés dans le mercato, ils sont face à des logiques différentes: l'OM de De Zerbi, Pablo Longoria et Medhi Benatia cherche à se renforcer encore, alors que l'OL de Paulo Fonseca en est encore à se séparer de titulaires pour solder les dérives de la gestion John Textor.

sans Mikautadze

Juste avant le grand match de dimanche, Fonseca a ainsi vu disparaître Georges Mikautadze, en route pour Villarreal et un transfert dont les finances lyonnaises avaient besoin.

"Je pense qu'ils joueront. Je prépare l'équipe pour les faire jouer tous les deux mais je ne sais pas ce qu'il se passera d'ici le match de dimanche", avait d'ailleurs déclaré Fonseca vendredi à propos de l'avant-centre géorgien et de Malick Fofana également en instance de départ.

Georges Mikautadze avec l'Olympique lyonnais lors du déplacement au stade Bollaert à Lens, le 16 août 2025 AFP/Archives

"La fin de mercato est toujours difficile. Mais je vis cela tranquillement. Nous connaissons la réalité économique du club et j'attends les derniers jours. Fofana et Mikautadze sont deux joueurs importants pour nous (..) mais nous avons la nécessité de vendre un joueur", avait aussi rappelé le technicien portugais.

L'OL n'a finalement réussi qu'à sauver un des deux, l'ailier belge, qui sera dimanche la principale menace pour la défense marseillaise, très fragile depuis le début du championnat.

L'incertitude Rabiot et une arrière-garde inquiétante d'un côté, une attaque déplumée et un effectif rabougri de l'autre, chacun ses problèmes. L'affiche, quoi qu'il en soit, reste belle.