L1: Marseille chute à Reims (1-0) et s'éloigne de l'Europe

L'Olympique de Marseille s'est incliné à Reims (1-0) mercredi lors d'un match en retard de la 32e journée de Ligue 1, ce qui compromet ses chances de disputer une coupe d'Europe la saison prochaine.

Les hommes de Jean-Louis Gasset restent huitièmes au classement et sont toujours devancés de trois points par Lens (sixième), dernier qualifié virtuel pour une compétition européenne, et Lyon (septième).

À l'occasion de la 34e et dernière journée de championnat dimanche, les Marseillais devront s'imposer au Havre et espérer un faux pas de leurs adversaires directs dans le même temps.

Après la demi-finale de la Ligue Europa perdue face à l'Atalanta Bergame (4-1, score cumulé), le club phocéen pourrait vivre une nouvelle désillusion alors qu'il avait terminé la saison 2022-2023 à la troisième place.

Le défenseur rémois Yunis Abdelhamid (g) dégage de la tête devant l'attaquant marseillais Faris Moumbagna, le 15 mai 2024 à Reims AFP

Dans l'obligation de gagner sur le terrain d'une équipe champenoise qui n'avait plus connu la victoire depuis le 17 mars (2-1 face à Metz), Marseille a manqué de créativité, d'allant et de caractère. Trois jours après une victoire laborieuse face à Lorient (3-1), l'OM est encore apparu en difficulté et sans véritable esprit de révolte une fois mené au score, malgré l'urgence.

C'est le malheureux Chancel Mbemba qui a prolongé dans ses propres filets un centre au cordeau de Junya Ito, après un beau mouvement de Reims (1-0, 33e). Les Marseillais ont pourtant reçu un avertissement en début de match quand Marshall Munetsi a profité d'une excellente protection de balle d'Oumar Diakité pour jaillir plein axe et battre Pau Lopez, mais l'Ivoirien a finalement été signalé hors-jeu (5e).

Aubameyang n'a pas pu peser

Ce sont bien les Rémois qui ont eu le plus d'occasions globalement, puisque Junya Ito (16e), Keito Nakamura (38e), Reda Khadra (67e) ou encore Adama Bojang (79e) ont eu des opportunités pour creuser l'écart, en vain.

Le Rémois Marshall Munetsi (g) face au Marseillais Pape Gueye, le 15 mai 2024 à Reims AFP

Le portier rémois Yehvann Diouf s'est également illustré en réussissant deux arrêts décisifs face à Pape Gueye (25e) et Luis Henrique (70e). Si précieux cette saison avec 29 buts inscrits toutes compétitions confondues, le buteur marseillais Pierre-Emerick Aubameyang, victime de problèmes gastriques depuis plusieurs jours, a été très discret.

À Reims, remonté à la dixième place, l'entraîneur intérimaire Samba Diawara a déjà gagné son pari. Remplaçant au pied levé de Will Still, parti "d'un commun accord" avec sa direction, l'ancien international malien a obtenu un premier succès de prestige, cinq jours après un match nul rassurant ramené de Brest (1-1).

En début de rencontre, les ultras rémois ont déployé une banderole sévère pour résumer la saison de leur club: "Janvier européens, depuis, bons à rien !" Ils ne pourront pas en dire autant après cette rencontre. En face, fraîchement sorti de l'Europe, Marseille va peut-être devoir attendre longtemps avant de la retrouver.