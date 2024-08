L1: Marseille lance sa saison reconquête à Brest, avec "humilité"

Le milieu de terrain danois Pierre-Emile Hojbjerg (C) lors du match de football des huitièmes de finale de l'UEFA Euro 2024 entre l'Allemagne et le Danemark, à Dortmund, le 29 juin 2024

Nouvel entraîneur, nouveaux joueurs, nouveau projet, mais mêmes ambitions: après une saison totalement ratée, l'Olympique de Marseille entame samedi sa mission reconquête à Brest, avec "humilité" mais un objectif: renouer avec les sommets de la Ligue 1.

Les Phocéens, huitièmes la saison dernière et écartés de toutes les Coupes d'Europe, une première depuis 2019-2020, devront se racheter d'emblée chez les Bretons, surprenants troisièmes, qui joueront pour la première fois de leur histoire la Ligue des champions.

Pour retrouver un rang plus digne de son standing, l'OM s'est donné les moyens, au moins tactiques, en attirant sur son banc le réputé technicien italien Roberto De Zerbi, en provenance du club anglais de Brighton.

"Roberto a tout ce qu'on recherchait, une philosophie de jeu, l'ambition, le talent, le professionnalisme et la personnalité d'un leader", avait expliqué début juillet le président marseillais Pablo Longoria.

Pour le nouveau coach de l'OM, pas question cependant de fanfaronner avant de découvrir la L1 samedi: tout en demandant à ses joueurs d'avoir de "l'orgueil, de la personnalité, du caractère", il sait aussi qu'"il faudra avoir beaucoup d'humilité".

L'ancien défenseur français de Brest Lilian Brassier (D) pendant un match de L1 contre Toulouse (TFC), le 19 mai 2024 AFP/Archives

"L'année dernière nous sommes arrivés 8e et eux se sont qualifiés pour la Ligue des champions", a-t-il rappelé vendredi lors de la conférence de presse d'avant-match: "On n'est pas en mesure de penser qu'on va aller à Brest et être supérieurs à eux et qu'eux seraient inférieurs".

"Ca va être un début de saison compliqué, pour plusieurs raisons", a insisté Roberto de Zerbi: "On a des joueurs suspendus (NDLR: Kondogbia et Brassier), des joueurs blessés (NDLR: Koné et Carboni), l’effectif n’est pas encore au complet. Mais je ne veux pas que ce soit des excuses", a-t-il précisé.

Wahi probable

Le milieu de terrain argentin Valentin Carboni (g.) lors d'un match amical entre le Guatemala et l'Argentine, à Greater Landover (Maryland), le 14 juin 2024 AFP/Archives

Une certitude: il aura à sa disposition un effectif quasiment renouvelé avec l'arrivée de neuf joueurs cet été, qui tous ont indiqué lors de leur présentation officielle leur admiration pour l'entraîneur italien, un temps évoqué cet été du côté du Bayern Munich et de Manchester United.

"C'est un coach de très haut niveau", "très doué et passionné, qui met beaucoup de pression mais pas de la pression négative, celle qui nous améliore. Avec lui, on apprend tous les jours", a loué mardi le nouvel homme fort du milieu de terrain olympien Pierre-Emile Hojbjerg.

L'international danois (81 sélections) de 29 ans, bonne pioche (théorique) du mercato marseillais arrivée de Tottenham, devrait former avec Valentin Rongier un duo expérimenté et solide au milieu.

L'attaquant français Elye Wahi (d.), nouvellement recruté par Marseille, pose avec l'Italien Fabrizio Ravanelli, conseiller institutionnel et sportif de l'OM, lors d'une conférence de presse au camp d'entraînement du club phocéen, le 14 août 2024, à Marseille AFP/Archives

Pour le reste, l'OM a une nouvelle fois décidé de renouveler pratiquement de fond en comble son effectif, en misant principalement sur de jeunes éléments prometteurs, à l'instar du défenseur Lilian Brassier (24 ans), ex-Brestois, du meneur de jeu argentin de l'Inter Milan Valentin Carboni (19 ans), ou encore de l'ailier anglais Mason Greenwood (22 ans).

Samuel Gigot, Chancel Mbemba ou encore Jordan Veretout sont eux désormais indésirables. Ne rentrant pas dans les plans de De Zerbi, ils sont invités à se trouver un nouveau point de chute.

La grande attente repose toujours sur la recherche saison après saison du "grantatakan": après les vieillissants mais toujours efficaces Alexis Sanchez puis Pierre-Emerick Aubameyang, les dirigeants marseillais ont jeté leur dévolu sur l'espoir français Elye Wahi, qui devrait être sur la feuille de match samedi.

"Même s'il est arrivé il y a deux jours, il est disponible, on verra s'il commence le match ou s'il rentre du banc", a expliqué de Zerbi vendredi.

Après une éclosion à Montpellier suivi d'un transfert plein de promesses pour Lens l'été dernier, jusqu'à être appelé chez les Bleuets, son séjour chez les Sang et Or avait été plus mitigé avec 12 buts marqués pour quatre passes décisives en 37 matches joués.

La préparation marseillaise a en tous cas été encourageante, ponctuée par une victoire (3-1) chez les Allemands d'Augsbourg début août, où certains principes de De Zerbi ont pu être aperçus, comme par exemple l'entrée au coeur du jeu des latéraux sur les phases offensives.