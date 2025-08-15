L1: Marseille se fait surprendre par un Rennes à dix

L'attaquant français de Rennes, Ludovic Blas, célèbre son but dans le temps additionnel (90e+1) face à l'Olympique de Marseille au Roazhon Park , le 15 août 2025.

En supériorité numérique pendant une heure et malgré deux poteaux touchés, Marseille a cédé en fin de match face à Rennes (1-0) vendredi en ouverture de la saison de Ligue 1.

Dominer n'est pas gagner, une leçon que Marseille a souvent médité l'an passé et qui restera son principal axe de progression cette saison où la Ligue des champions s'ajoutera à son programme.

Avec un Mason Greenwood parfaitement muselé par son ancien coéquipier Quentin Merlin, les difficultés des Phocéens à changer de rythme et à créer des brèches dans les 30 derniers mètres adverses ont été criantes.

Rennes, lui, sans jamais renoncer à essayer de faire mal à son adversaire, a su faire le dos rond pour frapper par le remplaçant Ludovic Blas, buteur dans la première minute du temps additionnel, six minutes après son entrée sur le terrain.

Avec Conrad Egan-Riley et Agel Gomes titulaires, mais Pierre-Emerick Aubameyang et Timothy Weah sur le banc, Roberto de Zerbi avait privilégié les automatismes de la saison passée.

Du côté de Rennes, le grand chambardement des derniers mois se manifestait par le fait que le seul joueur sur le terrain qui était rouge et noir l'an dernier à pareille époque était Amine Gouiri, aujourd'hui à l'OM.

L'arbitre de la rencontre Jeremie Pignard expulse en première période le défenseur marocain Abdelhamid Ait Boudlal (3L) après une intervention en retard sur le Marseillais Michael Murillo. AFP/Archives

Habib Beye avait même joué à fond la carte du renouvellement en lançant trois recrues - Merlin, Przemislaw Frankowski et Valentin Rongier, fraîchement accueilli par le kop, mais capitaine malgré tout -, et deux joueurs prêtés la saison dernière, Fabian Rieder au milieu et Abdelhamid Aït Boudlal en défense, pour ses toutes premières minutes en Ligue 1.

Marseille toujours trop stérile

Malheureusement pour lui, le jeune défenseur marocain (18 ans), a été le héros malheureux de la première période en se faisant expulser peu après la demi-heure de jeu pour une semelle sur une cheville de Michael Murillo.

Relativement équilibré jusque-là, malgré la forte domination marseillaise dans la possession du ballon, le match a ensuite été quasiment à sens unique.

Ce scénario, apparemment idéal, a pourtant surtout mis en lumière les carences offensives marseillaises et une stérilité endémique dans l'utilisation du ballon qui est très pénalisante.

Marseille s'est finalement créé fort peu d'occasions franches, surtout compte tenu de son potentiel offensif.

Très sollicité après l'expulsion de son défenseur Abdelhamid Aït Boudlal, le gardien français du Stade Rennais, Brice Samba, a sauvé les siens à plusieurs reprises en seconde période face à l'Olympique de Marseille, vendredi 15 août 2025. AFP/Archives

Certes, le poteau a deux fois sauvé Brice Samba, sur une frappe d'Adrien Rabiot en toute fin de première période (45+5) et sur une tête de Murillo (58e).

Le gardien international français s'est tout de même distingué sur une reprise aérienne de Leonardo Balerdi aux six mètres (66e) et une frappe à rebond de Gouiri (69e).

Même l'entrée d'Aubameyang à la 63e, qui a poussé Gouiri de l'axe vers l'aile gauche, n'a pas rendu Marseille plus mordant.

Sans un Rulli décisif pour préserver le 0-0 à deux reprises devant Moussa Al-Tamari (42e, 61e), les Bretons auraient même pu prendre les devants plus tôt.

Mais c'est finalement une superbe ouverture de Merlin dans le dos de la défense marseillaise, qui a trouvé un magnifique appel de Blas pour permettre à l'attaquant de se présenter seul et tromper le portier argentin (1-0, 90+1), avant que Mohamadou Nagida, un autre entrant, ne rate même de peu le 2-0 cinq minutes plus tard.