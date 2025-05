L1: Nantes et Kombouaré, c'est à nouveau fini

Antoine Kombouaré à la Beaujoire lors du match de L1 entre Nantes et Toulouse le 27 avril 2025 à Nantes en France

Après un nouveau maintien assuré de justesse et une saison peu enthousiasmante sur le plan du jeu, le FC Nantes s'est séparé mardi d'Antoine Kombouaré pour la deuxième fois en deux ans, signe d'un club sans ligne directrice.

Le limogeage d'un entraîneur par les Canaris est presque un non-évènement dans le football français.

Avec 17 coaches différents depuis la reprise du club par Waldemar Kita en 2007, ceux qui prennent place sur le banc se savent sur un siège éjectable.

Kombouaré rejoint tout de même Michel Der Zakarian dans le club fermé de ceux qui se sont fait licencier deux fois à Nantes puisque l'ancien défenseur avait déjà pris en main son club formateur de février 2021 à mai 2023.

Ce premier passage avait été marqué par une victoire en Coupe de France (2022), une finale perdue l'année suivante et une campagne européenne plutôt réussie, ce qui n'avait pas empêché une rupture abrupte à quatre journées de la fin du championnat, alors que le club luttait pour sa survie.

Il n'y a guère eu de "lune de miel" lors de son deuxième passage même si le technicien a longtemps bénéficié de la mansuétude du public de la Beaujoire, pourtant réputé pour sa sévérité et qui a fini par se retourner contre lui.

Sauvé in extremis en décembre

Revenu aux affaires en novembre 2023 lors du deuxième changement d'entraîneur de la saison sur les bords de l'Erdre, Kombouaré avait présidé à une fin de saison extrêmement pénible.

"Un maintien le plus rapidement possible", avait été le seul objectif assigné par Franck Kita, directeur général délégué du club, au début de la saison.

Mais si Nantes n'a été que trois fois dans la zone rouge, il a fallu attendre la dernière journée et une victoire (3-0) contre Montpellier, relégué depuis longtemps, pour conserver sa place dans l'élite.

Pendant son deuxième mandat, le FC Nantes n'a d'ailleurs gagné que 11 matches sur 44 disputés, toutes compétitions confondues, pour 19 défaites.

La fin prématurée, un an avant la fin de son contrat, du règne de Kombouaré obéit à un schéma d'autant plus implacable qu'il avait déjà échappé au couperet d'extrême justesse fin décembre.

Les atermoiements de Sergio Conceiçao -- déjà passé par Nantes de décembre 2016 à juin 2017 --, et les difficultés d'Habib Beye, nommé plus tard à Rennes, à se constituer rapidement un staff, avaient aidé le Kanak à passer l'hiver.

Des pistes nombreuses

L'entraîneur de Montpellier Zoumana Camara (à gauche) et Antoine Kombouaré, alors coach de Nantes, lors du match de L1 opposant leurs équipes le 17 mai 2025 au Stade de la Beaujoire–Louis Fonteneau de Nantes en France AFP/Archives

Au fil de la saison, le coach avait cependant semblé de plus en plus désorienté face à un groupe capable d'aller gagner à Nice et ou de tenir en échec le Paris SG, en avril, mais aussi de livrer des non-matches absolus contre Le Havre ou Angers.

"J'ai un contrat, je suis Nantais, je suis très heureux d'être ici (...) après je ne vais pas répondre à la place de Waldemar Kita", avait lancé le Kanak interrogé sur son avenir en zone mixte, après son dernier match.

Les successeurs possibles ne manquent pas, comme Pierre Sage côté français ou les Portugais Luis Castro, très en vue avec Dunkerque (L2) cette saison, et Vitor Bruno, un ancien adjoint de Conceiçao à Nantes.

Ahmed Kantari, ancien entraîneur de Valenciennes, propulsé adjoint de Kombouaré cet hiver, est aussi évoquée par la presse.

Une piste sans doute moins onéreuse alors que le club vient de lâcher quelque 2 millions d'euros pour se débarrasser de Kombouaré.

"C’est une page qui se tourne et un nouveau chapitre qui s’ouvre avec une feuille de route claire : repartir de l'avant en prônant le beau jeu et en faisant confiance à la formation", a déclaré le président Kita, cité dans le communiqué publié par le club en début d'après-midi.

Mais dans un club qui a eu le maintien pour seul horizon lors de quatre des cinq dernières saisons, il faudra bien plus qu'un nouveau nom sur le banc pour rêver à un avenir plus radieux.