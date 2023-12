L1: Nice craque au Havre, le PSG champion d'automne

Le milieu américain du Havre Emmanuel Sabbi (à droite) célèbre son but lors de la victoire 3-1 de son équipe contre Nice lors de la 16e journée de Ligue 1 au Stade Océane du Havre, France, le 16 décembre 2023

Avec une défense aux abois, Nice a craqué au Havre (3-1), samedi, pour la 16e journée de Ligue 1, permettant au Paris SG d'être assuré du titre honorifique de champion d'automne avant même de jouer, dimanche, à Lille.

Nice, qui compte 32 points, manque aussi l'occasion de faire le trou par rapport à Monaco, 3e avec 30 unités, qui s'est fait surprendre vendredi en fin de match, chez lui, par Lyon (0-1).

Le Havre, qui n'avait gagné qu'un seul de ses neuf derniers matches, grimpe provisoirement au 9e rang avec 19 points.

Meilleure défense des cinq plus grands championnats européens, Nice n'avait cédé que six fois avant cette rencontre et n'avait été mené qu'à une seule reprise, à Nantes, où il avait subi sa première défaite de la saison.

Mais les Aiglons semblent marquer le pas loin de leurs terres avec ce deuxième revers de rang en déplacement, d'autant plus frappant que les Normands n'avaient plus marqué lors de leurs quatre dernières rencontres au Stade Océane.

Grâce à un jeu de transition rapide vers l'avant, le HAC a réussi à mettre régulièrement hors de position l'arrière-garde des Aiglons.

Et comme la 19e attaque de L1 avant cette rencontre a enfin affiché un réalisme qui lui manquait cruellement jusqu'alors, le score a rapidement gonflé.

Dès la 5e minute, une remontée de balle et une énorme faute de main de Marcin Bulka, sur une frappe de Mohamed Bayo, avaient permis à Emmanuel Sabbi, qui avait bien suivi, d'ouvrir le score de près (1-0).

Nice impuissant et stérile

Le défenseur ivoirien du Havre Christopher Operi frappe le ballon lors de la victoire 3-1 de son équipe contre Nice lors de la 16e journée de Ligue 1 au Stade Océane du Havre, France, le 16 décembre 2023 AFP

L'attaquant américain a été le grand bonhomme du match côté havrais puisqu'il a inscrit un doublé, bien décalé par Bayo sur la gauche de la surface adverse, d'une magnifique frappe enroulée du droit qui a trouvé le petit filet opposé (2-0, 35e).

Et au tout début de la seconde période, c'est sur une passe bien ajustée de Sabbi que Loïc Nego, monté aux avants-postes, a obtenu un pénalty pour un contact assez léger, mais dans son dos, de Melvin Bard (50e).

Bayo, impliqué sur les deux premiers buts, a pris Bulka à contre-pied pour creuser encore l'avantage des locaux (3-0, 51e).

Ne pouvant compter sur une défense qui était jusqu'alors son principal, si ce n'est son seul atout, l'OGCN n'a pas connu, lui, de sursaut en attaque.

Arthur Desmas, dans les cages Ciel et Marine, s'est imposé devant Rosario (14e) puis sur une tête en angle fermée de Jeremy Boga (19e).

Mais la maladresse ou le manque de précision des attaquants niçois à l'image d'Evann Guessand (9e, 37e) ou Pablo Rosario (28e, 45e), encore, a viré à l'impuissance.

Le milieu marocain du Havre Oussama Targhalline (à droite) au duel avec l'attaquant sénégalais de Nice Aliou Balde lors de la victoire 3-1 du Havre lors de la 16e journée de Ligue 1 au stade Océane du Havre, France, le 16 décembre 2023 AFP

Dans le temps additionnel, Tom Louchet a bien réduit le score (3-1, 90+1), mais les 64% de possession des Azuréens, pour un si faible rendement offensif, doivent vraiment interroger le staff et la direction de Nice si le club veut continuer à jouer les premiers rôles.

L'accrochage entre Jean-Clair Todibo et Samuel Grandsir qui a abouti à l'expulsion des deux hommes à neuf minute de la fin du temps réglementaire, témoigne aussi de la frustration des Aiglons au jeu bien posé et fluide mais parfois terriblement stérile.