L1: Nice reprend la deuxième place, Lacazette réveille Lyon

Un triplé d'Alexandre Lacazette a sonné le réveil de Lyon contre Toulouse (3-0), même si l'OL est toujours dernier, lors d'une 15e journée de Ligue 1 où Nice a repris son rôle de dauphin du Paris Saint-Germain en battant Reims (2-1), dimanche.

Le "Général" a secoué la lanterne rouge. En un seul match Lacazette a doublé son nombre de buts et offert à son club sa deuxième victoire de la saison, et sa première à domicile.

Lyon revient à une longueur de l'avant-dernier, Clermont, tenu en échec par Lille (0-0), et à trois du maintien, la 15e place, occupée par sa victime du jour.

L'entraîneur Pierre Sage récolte sa première victoire après deux matches perdus, depuis qu'il a remplacé Fabio Grosso, écarté après une défaite contre le Losc (2-0).

Bien plus haut dans le classement le Gym revient à la deuxième place, à quatre longueurs du leader Paris, vainqueur samedi de Nantes (2-1), et repasse devant son rival azuréen Monaco, qui lui s'était imposé à Rennes (2-1).

Gaëtan Laborde, buteur de Nice contre Reims le 10 décembre 2023 AFP

Toujours parcimonieux en attaque, Nice a marqué plus d'un but pour la quatrième fois de la saison seulement et a fini par l'emporter grâce à Gaëtan Laborde et Jérémie Boga, qui a profité d'une erreur du gardien Yehvann Diouf pour redonner l'avantage à son équipe alors que le capitaine rémois Yunis Abdelhamid venait d'égaliser.

Dans les trois matches de 15h00, la bonne opération est pour les Brestois d'un autre Jérémy, Le Douaron, buteur dans le dernier quart d'heure. Il avait déjà marqué la semaine précédente contre Strasbourg (1-1).

Les Finistériens reviennent dans la course à l'Europe, à deux points de Lille (4e), freiné à Clermont.

Les Auvergnats restent avant-derniers dans cette course au maintien, où Strasbourg a réussi un coup fumeux en battant Le Havre (2-1) à la dernière seconde, d'une tête de son défenseur ivoirien Abakar Sylla.

D'un coup les Alsaciens gagnent quatre places par rapport au classement de dimanche matin et sont 10e, doublent leur adversaire, Metz (12e), Rennes (13e) et Montpellier (14e), tenu en échec par Lens (0-0) vendredi.

Pour boucler la journée, le barragiste, Lorient reçoit l'Olympique de Marseille ce dimanche à 20h45.