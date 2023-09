L1: Pablo Longoria reste à l'OM, le flou aussi

Les soutiens reçus depuis quatre jours lui ont redonné "de l'énergie" et Pablo Longoria a donc décidé vendredi de rester aux commandes de l'OM, mais la situation de ses plus proches collaborateurs n'a pas été éclaircie et l'opposition d'une partie des supporters reste vivace.

"Au vu de tous ces soutiens, je reprends de l'énergie et j'ai décidé de poursuivre ma mission de président de l'OM", a déclaré le dirigeant lors d'une longue déclaration lue devant les journalistes.

"Je serai à Paris dimanche" pour le choc de la 6e journée de L1 face au PSG, a ajouté Longoria, qui était absent la veille à Amsterdam pour l'entrée en lice de son équipe en Ligue Europa face à l'Ajax (3-3).

Comme trois autres dirigeants de l'OM - le directeur du football Javier Ribalta, le directeur financier Stéphane Tessier et le directeur général Pedro Iriondo -, l'Espagnol avait décidé du prendre du recul après une réunion extrêmement tendue lundi, lors de laquelle les représentants des groupes de supporters ont demandé leur départ.

Il a expliqué vendredi avoir eu "une très longue conversation avec (le propriétaire du club) Frank McCourt et le conseil de surveillance" qui, a-t-il poursuivi, "m'a affiché un soutien inconditionnel".

Il s'est également dit "touché par l'élan de soutien populaire et les témoignages d'affection et de confiance de toutes parts, joueurs, supporters, acteurs du monde économique et politique, institutions... Tous ceux qui ont compris la nécessité d'un changement."

"Inadmissible ! Inadmissible !"

Il en a eu une nouvelle preuve vendredi soir quand il quitté la Commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, après avoir lu sa déclaration.

Le président de l'Olympique de Marseille Pablo Longoria (au centre), encadré par l'ancien avant-centre Jean-Pierre Papin (à gauche) et le directeur du football de l'OM, Javier Ribalta (à droite), le 5 mars 2023 au Roazhon Park de Rennes lors du match de Ligue 1 entre le Stade rennais et l'OM AFP/Archives

Là, il a été accueilli par une vingtaine de supporters, qui avaient déployé une banderole "Soutien à l'OM". Ils l'ont félicité, applaudi, ont chanté "Pablo, Pablo !" et l'ont encouragé à "tenir jusqu'au bout, quoi qu'il arrive".

Auprès d'eux, comme auprès d'une large part des supporters marseillais, Longoria reste populaire et perçu comme un dirigeant efficace. Mais la fracture reste ouverte avec plusieurs importants groupes de supporters, ceux qui ont vertement demandé sa démission lundi.

Longoria n'a pas souhaité dans son intervention "revenir sur ce qui s'est passé lundi qui est inadmissible !, inadmissible !"

"On doit être en mesure de travailler comme un club normal", a-t-il ajouté. Dans une interview jeudi à La Provence, il avait parlé de "menaces".

Vendredi, Longoria a d'ailleurs précisé avoir "demandé à (ses) avocats de déposer plainte par rapport à ce qui s'est passé". L'Espagnol ne veut "pas alimenter de conflit" mais "simplement mettre fin à des modes de comportement afin que ce type de situation ne se reproduise plus".

S'il a annoncé sa volonté de "réunir à partir de la semaine prochaine des acteurs locaux" pour l'"accompagner dans sa réflexion", le président de l'OM n'a donc pas tendu la main à ses opposants, menés par Rachid Zeroual, le patron des South Winners.

- Quel entraîneur ?

Dans un communiqué commun, signé par six des sept groupes représentés au Stade Vélodrome, ceux-ci avaient maintenu et détaillé certaines de leurs accusations jeudi, pointant des "dérives inquiétantes", notamment dans la gestion du centre de formation.

L'entraîneur intérimaire de Marseille Jacques Abardonado lors du match contre l'Ajax, le 21 septembre 2023 à Amsterdam ANP/AFP

Malgré la décision de Longoria, la crise reste donc ouverte à l'OM, d'autant que la journée de vendredi n'a pas éclairci les cas de Ribalta, Iriondo et Tessier, qui n'ont pas encore dit ce qu'ils comptaient faire. Vendredi, seul Iriondo, ami de très longue date de Longoria, était présent lors de la déclaration de l'Asturien.

La question de l'entraîneur n'est pas réglée non plus. Dans la foulée de la réunion de lundi, mais aussi d'un début de saison raté, Marcelino, arrivé cet été, a en effet quitté l'OM.

Jeudi à Amsterdam, c'est Jacques "Pancho" Abardonado qui s'est assis sur le banc, avec un certain succès puisque son équipe a ramené un point (3-3) et a parfois été séduisante. Mais dimanche (20h45) au Parc des Princes, l'adversité sera toute autre contre le Paris SG de Kylian Mbappé.

Pablo Longoria sera donc présent et Abardonado vraisemblablement aussi. Pour le reste, l'OM n'est pas encore sorti du flou.