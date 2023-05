L1: Paris bientôt sacré, pétillant Rennes-Monaco et mission survie

Le Paris Saint-Germain compte mettre la main sur son 11e titre en Ligue 1, samedi à l'occasion de la 37e et avant-dernière journée, animée par le choc européen entre Rennes et Monaco et la lutte à distance pour le maintien entre Auxerre et Nantes.

. Le chiffre: 11, l'objectif de Paris

Le PSG pourrait enrichir son palmarès avec un onzième titre de champion de France samedi (21h00) à Strasbourg, repoussant d'une unité le record qu'il co-détenait jusqu'alors avec Saint-Étienne.

Les Verts ont été champions à dix reprises, entre 1957 et 1981, alors que le club de la capitale, racheté par le fonds qatari QSI en 2011, s'apprête à rafler son neuvième titre sur les onze dernières saisons. Seuls l'AS Monaco (2017) et Lille (2021) ont contrarié sa suprématie nationale sur cette période.

Les partenaires de Kylian Mbappé comptent six points de plus et une différence de buts largement supérieure à Lens, leur dauphin, ce qui rend leur sacre inéluctable à l'issue d'une saison particulièrement secouée en coulisses.

Ligue 1, 37ème journée AFP

Les Lensois se préparent de leur côté à fêter leur magnifique deuxième place, synonyme de Ligue des champions la saison prochaine, samedi à Bollaert, contre l'AC Ajaccio, déjà condamné à la relégation.

Les Sang et Or, promus dans l'élite en 2020, sont quasiment à l'abri d'un retour de Marseille, troisième à cinq points derrière, qui reçoit Brest au Vélodrome sans Dimitri Payet, suspendu.

. L'affiche: Rennes-Monaco, duel direct

Derrière le podium, une lutte acharnée se joue entre trois équipes pour arracher la quatrième place, qualificative pour la Ligue Europa: Monaco (65 points), Lille (63) et Rennes (62).

Dans ce contexte, la venue des Monégasques au Roazhon Park de Rennes s'annonce comme l'affiche la plus excitante de l'avant-dernière journée. Les supporters bretons seront au rendez-vous et la pression, maximale.

Retrouvailles attendues entre Monaco et Rennes, opposés icilors du match aller à Louis II, le 13 août 2022 AFP/Archives

Chez eux, les Rouge et Noir ont amassé 42 points cette saison, soit la deuxième meilleure récolte à domicile derrière Lens (49 pts).

Un succès permettrait à l'équipe dirigée par Bruno Genesio de revenir à hauteur de Monaco, pas vraiment à l'aise face aux cadors à l'extérieur. Mais cela ne serait peut-être pas suffisant pour doubler Lille qui, avant de recevoir Nantes, n'a perdu aucun de ses 15 derniers matches à Pierre-Mauroy.

. Le joueur: Blas, mission sauvetage avant départ?

A deux journées de la fin, le FC Nantes occupe la dix-septième place de Ligue 1, celle du dernier relégable, avec un point de retard sur Auxerre, premier club en dehors de la zone rouge.

Ludovic Blas avec Nantes lors de la réception de Montpellier à la Beaujoire, le 20 mai 2023 AFP/Archives

Dans ce contexte ultra-tendu, les espoirs des Canaris reposent en partie dans les pieds de Ludovic Blas, leur meneur, pourtant amené à quitter le club en fin de saison.

Le N.10 nantais, dont les fulgurances ont tapé dans l'oeil de plusieurs clubs, est le dernier buteur à avoir offert une victoire à Nantes en championnat. C'était le 12 février contre Lorient (1-0). Treize rencontres ont été disputées depuis et il serait temps que la série s'arrête. Est-ce que ce sera samedi à Lille?

L'AJ Auxerre avance au même rythme d'escargot avant d'aller à Toulouse: seulement deux points marqués sur les cinq dernières journées, comme Nantes. Cela a fait les affaires de Strasbourg, quinzième, qui a empoché dix points durant cette période.

Programme de la 37e journée samedi:

(21h00) Strasbourg - Paris SG

Rennes - Monaco

Lyon - Reims

Angers - Troyes

Clermont - Lorient

Lille - Nantes

Montpellier - Nice

Marseille - Brest

Lens - AC Ajaccio

Toulouse - Auxerre