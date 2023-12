L1: Paris et Mbappé terminent en beauté, Lyon recolle avant Noël

Kylian Mbappe trompe le gardien algérien de Metz Alexandre Oukidja et marque pour le PSG en Ligue 1 le 20 décembre 2023 au Parc des Princes à Paris

Le Paris Saint-Germain a conforté son avance en tête de la Ligue 1 en battant Metz (3-1) avec un doublé de Kylian Mbappé, mercredi lors de la 17 journée qui voit Lyon quitter la zone rouge avec une troisième victoire de rang contre Nantes (1-0).

Quelques leaders ont distribué des cadeaux au pied du sapin. Kylian Mbappé s'en est offert un lui-même pour son 25e anniversaire. Il a maintenu l'avance de son équipe sur ses poursuivants, cinq sur Nice (2e), vainqueur de Lens (2-0), et sept sur Monaco (3e), qui a gagné à Toulouse (2-1).

Ce n'est rien comparé à l'avance de "Kyky" en tête du classement des buteurs à mi-parcours: avec 18 buts, il en compte 10 de plus que son premier poursuivant Wissam Ben Yedder (Monaco), et 11 de mieux qu'Akor Adams (Montpellier) et Alexandre Lacazette (Lyon), 7 buts chacun.

Mais la réalisation du "Général" permet à l'OL de ne pas trop se morfondre au Réveillon. Les "Gones" sont enfin sortis de la zone de relégation, 15e avec deux points d'avance sur Toulouse, le barragiste.

Le "Téfécé" est bien loin de sa belle saison européenne, et pour profiter de son barrage de Ligue Europa contre Benfica à l'amorce du printemps il faudra se refaire une santé.

Wissam Ben Yedder avait réservé un cadeau empoisonné à son ancienne équipe (2010-2016), un doublé qui enfonce les "Violets". Il n'a pas voulu fêter ses buts, le premier résultant d'un cadeau digne du schtroumpf farceur, une horrible "passe décisive contre son camp" du jeune Christian Mawissa (18 ans).

Alexandre Lacazette vient de marquer le but de la victoire de Lyon contre Nantes en Ligue 1 le 20 décembre au Groupama Stadium à Décines-Charpieu dans l'agglomération lyonnaise AFP

Quadruplé pour le Brestois Doumbia

"WBY" est quand même sorti sous les applaudissements de son ancien public avant la trêve de Noël.

Terem Moffi aussi a offert un doublé aux supporters niçois, qui passeront les Fêtes dans le rôle de dauphin, et le Racing peut, au fameux marché de Noël de Strasbourg, étaler une troisième victoire consécutive, contre Lille (2-1).

Marseille aurait bien aimé se régaler d'un cinquième succès de rang en L1, mais la série s'est arrêtée à Montpellier (1-1) et l'OM reste 6e, à six longueurs du podium.

Mais le plus beau cadeau de cette dernière soirée avant la trêve reste celui du jeune malien de Brest Kamory Doumbia, qui a emballé le derby breton contre Lorient (4-0) d'un quadruplé en 25 minutes.

Avec ce premier poker de buts en L1 depuis ceux d'Alexandre Lacazette et Elye Wahi lors d'un mémorable Lyon-Montpellier (5-4), le 7 mai dernier, Doumbia, 20 ans, a marqué presque autant de buts que lors de ses cinquante précédents matches pros, où il avait scoré cinq fois!

Le Nigérian Terem Moffi, deux fois buteur pour Nice contre Lens en Ligue 1 le 20 décembre 2023 à l'Allianz Riviera à Nice AFP

Porté par son Aigle malien, Brest boucle sa plus belle demi-saison dans l'élite à la 4e place.

En revanche les Fêtes sont gâchées pour Lorient, avant-dernier, et Clermont, qui trouvera la lanterne rouge au pied du sapin après avoir perdu à domicile contre Rennes (3-1).