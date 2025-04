L1: Paris vers le sacre, Lyon-Lille vers la Ligue des champions

Le Paris Saint-Germain peut remporter son 13e titre en Ligue 1 contre Angers samedi (17h00), dès la 28e journée, où, loin derrière, Lyon et Lille s'affrontent (21h05) dans la course au précieux accessit de la Ligue des champions.

. Le match: Lyon-Lille au parfum européen

Dans la course très serrée à la Ligue des champions, avec seulement cinq points d'écart entre la 2e place de Monaco - qui joue à Brest - et la 7e de l'OL, le match entre les Gones et les Dogues vaut son pesant d'or.

Avec 47 points, le Losc (5e) n'est qu'à trois longueurs du dauphin, tandis que Lyon (45 pts) n'a plus de temps ni de terrain à perdre pour retrouver la C1, indispensable à son équilibre financier comme l'a montré la publication de ses comptes dans le rouge en début de semaine.

Le Losc de Gabriel Gudmundsson et l'OL d'Ainsley Maitland-Niles (N.98) se sont neutralisés au match aller, le 1er novembre 2024 Villeneuve-d'Ascq AFP/Archives

Le match vaut aussi pour l'affrontement entre deux ex. L'entraîneur lillois Bruno Genesio a passé plus de la moitié de sa vie à Lyon, et le technicien de l'OL Paulo Fonseca était sur le banc nordiste encore la saison dernière.

Les deux ne pourront pas se croiser, puisque le Portugais est suspendu jusqu'au mois de novembre après son tête à tête musclé avec un arbitre.

L'élan des deux clubs a été récemment contrarié, Lille a eu du mal à digérer son élimination en C1 contre Dortmund (1-1/1-2) mais s'est ragaillardi en gagnant le derby contre Lens (1-0). Lyon vient de s'incliner à Strasbourg (4-2), qui le devance d'un point au classement, après trois victoires consécutives et une qualification en quarts de finale de la Ligue Europa, contre Manchester United.

. L'entraîneur: De Zerbi s'est fâché

L'Olympique de Marseille, à nouveau en crise avec quatre défaites et une victoire lors des cinq derniers matches, doit battre Toulouse dimanche (20h45) pour ne pas mettre sa place sur le podium en péril.

Le bouillant entraîneur italien de l'OM a sorti le bâton après la déroute à Reims (3-1), qui n'avait pourtant plus gagné en L1 depuis le 11 novembre.

L'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi mécontent de la prestation de ses joueurs à Reims, le 29 mars 2025 AFP/Archives

Roberto De Zerbi a imposé à ses joueurs de dormir au centre d'entraînement de La Commanderie le soir-même de la défaite marnaise et a annulé leurs deux jours de repos pour travailler dur au rebond.

Son équipe a dilapidé son avance au classement et se retrouve 3e, la dernière place directement qualificative pour la Ligue des champions.

De Zerbi est aussi, à son corps défendant, dans l'actualité depuis que la presse italienne a évoqué l'intérêt de l'AC Milan, mais l'OM assure qu'il est "à 100% concentré sur la qualification en Ligue des champions".

. Chiffre: 13 porte-bonheur pour Paris

Sûr depuis quelques semaines de finir champion de France pour la 13e fois de son histoire, le PSG touche au but. Un seul point lui suffit pour coiffer la couronne contre Angers, et même une improbable défaite lui laisserait une possibilité si Monaco ne gagne pas à Brest un peu plus tard (coup d'envoi à 19h00).

Le titre déjà virtuellement dans la poche, l'équipe de Luis Enrique court après d'autres lièvres. Elle doit déjà préparer sereinement son quart de finale aller de Ligue des champions contre Aston Villa, mercredi au Parc des Princes.

La modeste équipe de Dunkerque, en Ligue 2, a rappelé que la défense n'était pas le point fort de l'invincible armada de l'entraîneur espagnol menée 2-0 en demi-finale de Coupe de France avant de renverser la vapeur (4-2).

L'ailier parisien Bradley Barcola évite le tacle du Stéphanois Yvann Macon lors du dernier match du PSG en Ligue 1, le 29 mars 2025 à Saint-Etienne AFP/Archives

Le PSG poursuit aussi des objectifs plus symboliques, comme rester invaincu toute la saison en championnat, ce qu'aucun club français n'a jamais réalisé, ni Saint-Étienne, ni l'OM, ni le grand Lyon.

Le SCO (14e) ne semble pas de taille à enrayer le destin du PSG, mais les Angevins ont besoin de points dans la course au maintien aussi serrée que celle à la C1.

Montpellier condamné à peu près aussi sûrement que le PSG sera champion, cinq équipes se battent encore pour éviter la deuxième place dans la charrette vers la L2, occupée par Saint-Étienne (17e), en déplacement à Lens, et celle de barragiste, occupée par Le Havre (16e), qui joue justement à Montpellier.

Le programme:

Vendredi

(20h45) Nice - Nantes

Samedi

(17h00) Paris SG - Angers

(19h00) Brest - Monaco

(21h05) Lyon - Lille

Dimanche

(15h00) Lens - Saint-Étienne

(17h15) Montpellier - Le Havre

Rennes - Auxerre

Reims - Strasbourg

(20h45) Marseille - Toulouse