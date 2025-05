L1: pour l'OM, aborder la suite avec "la tête haute"

"Mission accomplie": L'OM avait besoin de la Ligue des Champions pour valider la pertinence des choix fait l'été dernier et assurer la viabilité du "cycle de trois ans" annoncé par les dirigeants, qui veulent désormais aborder l'Europe "avec la tête haute".

Le président marseillais Pablo Longoria étant toujours suspendu, c'est son directeur du football Medhi Benatia qui s'est exprimé longuement après le succès décroché samedi soir au Havre (3-1), qui vaut billet direct pour la Ligue des Champions.

"On a eu une saison compliquée à tous points de vue, mais aujourd'hui ça met fin à toutes les polémiques. L'objectif est atteint, mais ça n'est pas fini", a d'abord résumé le dirigeant marseillais, qui a un peu plus tard posté sur ses comptes X et Instagram une photo de groupe accompagnée de la légende "Mission accomplie".

Dans les couloirs du Stade Océane, Benatia a aussi rappelé les enjeux auxquels son club avait été confronté cette saison et a ouvert quelques pistes de réflexion pour l'avenir.

"Ca a été une saison éprouvante mais très importante pour la suite du club, tout le monde l'a bien compris. On doit remercier l'actionnaire qui nous a permis de prendre des risques pour accrocher cette Ligue des Champions", a-t-il dit.

stabilité et tranquillité

Ces risques étaient financiers, avec les recrutements de joueurs de calibre Ligue des Champions comme Adrien Rabiot, Mason Greenwood ou Pierre-Emile Hojbjerg par un club qui sortait d'une saison piteusement conclue à la 8e place.

"On va essayer d'apporter un peu de stabilité, de tranquillité, pour pouvoir travailler plus sereinement (...) Il y a des matchs où on est passés à côté. C'est ce qu'il faut corriger. Quand tu aspires à être une grande équipe, il faut avoir cette régularité. C'est là-dessus qu'on doit travailler", a aussi estimé Benatia.

L'entraîneur marseillais Roberto De Zerbi lors du déplacement de son équipe au Havre le 10 mai 2025 AFP

"On a des hommes forts à la tête de ce club, qui portent ce projet. Avec la force de l'actionnaire, on veut aller sur nos idées, être convaincus de ce qu'on fait et ne pas faire marche arrière", a-t-il encore ajouté, avant d'inviter l'OM à "jouer la Ligue des Champions la tête haute".

Car Marseille avait quitté la C1 dès la phase de poules lors de la saison 2022-2023, avant de buter sur le tour préliminaire la saison dernière, prélude à un exercice complètement raté.

Les parcours cette saison de Lille et Brest peuvent donner des ambitions au club marseillais qui, avec son billet direct en poche, sait déjà pouvoir compter sur une très importante entrée financière, que l'on peut estimer à au moins 50 millions d'euros sans compter la billetterie.

De quoi convaincre l'entraîneur Roberto De Zerbi d'enclencher la deuxième phase du "cycle de trois ans" vanté par Pablo Longoria lors de l'arrivée du coach italien l'été dernier ?

"Ça va péter !"

Rien n'est certain dans un club aussi intrinsèquement instable que l'OM, mais un échec dans la course à l'Europe aurait à l'inverse réglé de façon quasi-certaine la question de l'avenir à Marseille de De Zerbi, Rabiot ou Greenwood.

Les supporters marseillais allument des fumigènes et chantent lors du match de l'OM face au Havre au stade Océane, le 10 mai 2025 AFP

"Je suis très, très heureux pour les joueurs, le club, les supporters, la ville de Marseille qui est particulière et vit pour le football. C’est un privilège et un honneur de faire du football à Marseille", a réagi De Zerbi samedi soir, quelques heures avant de se retrouver fumigène à la main à l'aéroport de Marignane à faire la fête avec ses "tifosi".

"On mérite cette qualification en Ligue des Champions et on veut la deuxième place. On va pousser tout au long de cette dernière semaine pour finir derrière le PSG", a aussi promis le Lombard.

Finir un peu moins loin du club de la capitale sera d'ailleurs un autre des enjeux de la saison prochaine. Mais en attendant, les joueurs marseillais ont donné rendez-vous à leur public samedi pour la réception de Rennes.

"Tous au Vél samedi ! Ça va péter !", a ainsi écrit sur son compte Instagram Adrien Rabiot, un de ceux que la Ligue des champions pourrait inciter à prolonger un peu son séjour marseillais.