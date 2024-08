L1: Randal Kolo Muani, déception et rédemption

Les joueurs parisiens félicitent Randal Kolo Muani (2e à droite) auteur du 4e but du PSG contre Le Havre au stade Océane, le 16 août 2024

Randal Kolo Muani a d'abord continué sur sa lancée décevante de la saison dernière, avant de contribuer à la victoire du Paris SG au Havre (4-1) en fin de match, sur un pénalty qu'il a lui-même provoqué, vendredi en ouverture de la L1.

C'est l'une des interrogations de la saison côté parisien: Kylian Mbappé parti au Real Madrid, qui va donc pouvoir inscrire les dizaines de but que marquait chaque saison le meilleur buteur de l'histoire du club?

L'entraîneur Luis Enrique, qui avait été indulgent avec Kolo Muani lors de l'exercice précédent, lui a préféré Gonçalo Ramos, son concurrent au poste de numéro 9, au début du match.

Mais le destin a vite offert à l'international français une nouvelle chance, puisqu'il a bénéficié de la sortie sur blessure de Ramos pour faire son entrée dès la 20e minute.

Quatre minutes plus tard, "RKM" trouvait la barre de la tête, servi proche du but par Achraf Hakimi. L'on pouvait alors voir le verre à moitié plein, puisqu'il s'est procuré très vite une occasion de but...

Las! La suite offrait plutôt une idée du vide.

D'abord parce que, d'une manière générale, les milieux et ailiers parisiens ont eu un mal fou à le trouver, que ce soit en relais ou à la finition des actions collectives.

Maladroit

Mais il a aussi tout bonnement été maladroit, ce qui avait déjà alimenté le doute l'an dernier. Trouvé à l'abord de la surface à la demi-heure de jeu, il a raté sa remise en retrait, pourtant peu compliquée à exécuter, vers le jeune Ibrahim Mbaye, 16 ans, qui ne demandait qu'à fructifier ce ballon.

Au retour des vestiaires, Luis Enrique n'a pas tardé à souffler après certaines actions du numéro 23.

Notamment lorsqu'il a raté son face à face avec le gardien havrais Arthur Desmas. Celui-ci était certes bien sorti, mais Kolo Muani lui a tiré dessus (53).

D'autres gestes de sa panoplie, qu'il réussissait régulièrement à l'Eintracht Francfort il y a deux saisons, rataient, comme lorsque, parti de l'aile gauche avec vivacité, il échouait à trouver Marco Asensio avec un centre à ras de terre sans inspiration.

Mais Randal Kolo Muani a su profiter de l'élan parisien après les rentrées d'Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Après les buts de ces deux piliers du PSG de la saison dernière, "Kolo" a obligé Gautier Lloris, buteur un peu plus tôt, à le faucher illicitement dans la surface.

Il a fait fi de la pression pour transformer le penalty en force. Sans exulter derrière.

Voilà tout de même pour lui l'espoir de faire mieux que l'an dernier et ses 9 buts et 6 passes décisives avec le PSG sur la saison. Pour ce qui est du contenu en revanche, Luis Enrique aura probablement à redire.