L1: sans imagination, Marseille et Lens tenus en échec par Lille et Lorient

Deux matches, deux 0-0: Marseille n'a pu faire mieux qu'un nul sans éclat face à Lille au Vélodrome samedi soir, en guise de reprise après l'annulation du match contre Lyon, tandis que Lens a peiné à Lorient sous une pluie diluvienne.

Avec un match de moins en attendant le match contre l'OL reporté au 6 décembre, l'Olympique de Marseille compte seulement 13 points en 10 matches et se classe huitième de Ligue 1, repassant juste devant Lens à la différence de but.

Marseille et Lille, qui venait pourtant de battre Monaco à domicile (2-0), ont manqué d'imagination pour tromper des défenses et des gardiens vigilants.

Seul le gardien de l'OM Pau Lopez a été négligent en se laissant surprendre par une frappe lointaine de Yazici, qui l'a lobé mais est allée mourir sur la barre transversale (15e). Il en a d'ailleurs récolté des sifflets de la part du public marseillais.

Le milieu marocain de Marseille Amine Harit (à gauche) à la lutte avec le milieu kosovar de Lille Edon Zhegrova pendant le match nul 0-0 entre les deux équipes en Ligue 1 au stade Vélodrome de Marseille, France, le 4 novembre 2023 AFP

Le portier phocéen a en revanche été solide à son premier poteau pour repousser une frappe pure de Gomes (80e).

En attaque, Marseille pourra regretter qu'Harit ait raté une reprise à bout portant sur une offrande aérienne de Clauss (45e), ou que Kondogbia ne claque pas plus sèchement sa tête après un corner dangereux (88e).

Aubameyang risque pour sa part de continuer à douter, lui qui a manqué d'impact sur la défense nordiste, manquant son duel contre le gardien lillois alors qu'il se trouvait dans sa position préférentielle en profondeur (66e). Son remplaçant Vitinha a été applaudi à son entrée par le Vélodrome qui a semblé ainsi marqué une préférence.

Lens frustré

Le défenseur camerounais de Lorient Darlin Yongwa à la lutte avec le milieu français de Lens Adrien Thomasson pendant le match nul 0-0 entre les deux équipes en Ligue 1 au Moustoir, à Lorient, France le 4 novembre 2023 AFP

Dans l'autre match de la journée, Lorient et Lens se sont aussi séparés sur un score vierge 0-0. "Pas un coup d'arrêt" pour les Sang et Or, a assuré leur entraîneur Franck Haise, et pourtant... Les Lensois espéraient poursuivre leur remontée vers la tête du classement et étaient sur le papier armés pour vaincre des Lorientais en plein doute (10 points en dix matches seulement avant la rencontre).

A quatre jours de leur déplacement à Eindhoven en C1, ils doivent se consoler avec une 9ème place provisoire en L1, encourageante au regard de leur début de saison cauchemardesque. Mais aussi avec la satisfaction d'être invaincus depuis neuf matches toutes compétitions confondues.

Dans un match ralenti par l'abondante pluie, les Lensois ont dominé la première mi-temps mais le gardien lorientais Yvon Mvogo a maintenu son équipe à flot face à Guilavogui (7e) et Fulgini (26e). En début de seconde mi-temps, Sotoca a frappé sur la barre (48e).

Lorient a bien cru passer devant sur une tête de son jeune talent Kroupi, finalement déclaré hors jeu (66e). Avec ce match nul, les Merlus restent bloqués en seconde moitié de classement (14e avec 11 points).