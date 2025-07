La 15e étape du Tour de France: place aux baroudeurs

Carte de l'étape 15 du Tour de France le 20 juillet entre Muret et Carcassonne

Après trois journées dans les Pyrénées, le Tour de France retrouve la plaine pour la 15e étape entre Muret et Carcassonne, qui n'est toujours pas pour les sprinteurs mais propice aux baroudeurs.

"C'est encore une étape qu'on a modifiée après le dernier Tour pour la rendre plus dure", explique à l'AFP Thierry Gouvenou, le directeur course de la Grande Boucle.

Fâché par le verrouillage des étapes par les équipes de sprinteurs l'an passé, le responsable du parcours a tout fait pour leur rendre la tâche difficile lors de la première semaine du Tour et ce sera encore le cas dimanche pour cette étape de 169 km avec 2.400 mètres de dénivelé.

"On a un départ assez classique de Muret où il y aura, je pense, une grosse bagarre parce qu'il y a l'opportunité d'aller chercher une victoire d'étape pour les baroudeurs. En revanche, à partir de Revel, on va enchaîner trois côtes, Saint-Ferréol, Sorèze et surtout le Pas du Sant, qui fait 3 kilomètres à 10% de moyenne. Là, normalement, les sprinters explosent."

Il restera alors 40 kilomètres en légère descente pour atteindre Carcassonne où on n'est donc pas sûr du tout de retrouver le même scénario que lors des deux dernières arrivées du Tour dans la cité médiévale.

En 2021, Mark Cavendish y avait signé sa 34e victoire dans le Tour pour égaler le record d'Eddy Merckx et l'année suivante c'est un autre sprinteur, Jasper Philipsen, qui y avait levé les bras pour la première fois sur la Grande Boucle.

Départ de Muret à 13h20 (réel à 13h30), arrivée à Carcassonne à 17h18 (horaire calculé sur une moyenne de 45 km/h)