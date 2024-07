La 15e étape du Tour de France: un 14 juillet en enfer

Le 14 juillet sera tout sauf férié pour le peloton du Tour de France avec une 15e étape terrible qui l'amènera dimanche en haut du Plateau de Beille pour la deuxième journée dans les Pyrénées.

Les coureurs français voudront tout particulièrement s'illustrer en ce jour de fête nationale entre Loudenvielle et le Plateau de Beille.

"Un 14 juillet sur le Tour de France est toujours beau, une super étape que les Français rêvent de gagner. En plus là, c'est l'une des trois étapes-reine avec presque 5.000 m de dénivelé. On aura forcément encore plus envie", explique David Gaudu, l'un de ceux qui lorgnent sur cette étape réservée aux excellents grimpeurs.

Dans l'après-Guerre, il y a eu dix-neuf victoires françaises un 14 juillet, la dernière en 2017 à Foix par Warren Barguil.

Tour de France: le profil de la 15e étape entre Loudenvielle et le Plateau de Beille AFP

Le Breton fait partie des prétendants à une échappée, tout comme une flopée d'autres grimpeurs bleu-blanc-rouge comme Romain Bardet, Guillaume Martin ou Lenny Martinez, lors d'une étape qui s'y prête bien.

La journée proposera au peloton, qui aura déjà la première étape pyrénéenne de la veille dans les pattes, pas moins de cinq cols, quatre de première catégorie et un hors catégorie.

Et ça commence très fort avec le col de Peyresourde d'entrée (6,9 km à 7,8%), suivi des deux montées très raides, le col de Menté (9,3 km à 9,1%) et celui de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,6%).

Après un bout de vallée, il restera ensuite encore le col d'Agnes (10 km à 8,2%) et la montée finale vers le Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%) où les favoris devraient s'expliquer.

Départ à Loudenvielle à 11h55 (réel à 12h05), arrivée au Plateau de Beille à 17h41 (horaire calculée sur une moyenne de 35 km/h)