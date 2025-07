La 18e étape du Tour de France: "ça va faire très mal"

Trois ascensions hors catégorie dont le terrifiant col de la Loze, où Tadej Pogacar avait connu la pire défaillance de sa carrière en 2023: l'étape-reine du Tour de France "va faire très mal" jeudi.

La journée s'annonce d'autant plus dantesque que cette première étape alpestre est longue (171,5 km) avec trois cols interminables, le Glandon (21,7 km à 5,1%), la Madeleine (19,2 km à 7,9%) et enfin la Loze (26,4 km à 6,5%) pour un total monstrueux de 5.450 mètres de dénivelé positif.

"C'est le type d'étape qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Enchaîner trois grands cols hors catégorie comme ça, c'est un retour à la tradition, à l'ancien cyclisme. Et ça va faire très mal", explique le traceur du Tour de France, Thierry Gouvenou, à l'AFP.

"Tu n'as pas le droit à la moindre faiblesse sur une étape comme ça", ajoute-t-il.

Pogacar en sait quelque chose après avoir définitivement perdu le Tour en 2023 face à Jonas Vingegaard sous le cagnard - pour jeudi on annonce un temps frais et peut-être de la pluie - dans le col de la Loze.

"J'ai lâché, je suis mort", avait-il soufflé dans son oreillette alors qu'on n'était même pas encore dans les derniers kilomètres si atypiques de ce col qui, au lieu des traditionnels lacets, propose un enchaînement infernal de bosses et de petits replats, un toboggan vers la souffrance.

Rendu praticable après le goudronnage d'un chemin – qui devient une piste de ski l'hiver - quelques mois avant le premier passage du Tour en 2020, le col de la Loze est rapidement devenu un incontournable de la Grande Boucle.

"Il n'existe pas de ruptures de pente comme ça en France. C'est le col du XXIe siècle", dit le patron du Tour Christian Prudhomme.

Cette fois, les coureurs monteront par Courchevel et non par Méribel comme en 2023 et ce versant est un poil moins dur. Mais on atteindra quand même des pourcentages infâmes à plus de 14%, de quoi pratiquement tomber à la renverse, à une altitude (2.304 m, point culminant et souvenir Henri-Desgrange de cette 112e édition) où on commence à respirer avec une paille.

"Et les coureurs auront déjà deux hors catégories dans les pattes, rappelle Gouvenou. C'est la grosse, grosse étape de montagne" où Vingegaard espère refaire le coup de 2023.

Départ de Vif à 12h10 (réel à 12h20), arrivée au sommet du col de la Loze à 17h28 (horaire calculé sur une moyenne de 33 km/h)