La 19e étape du Tour de France: nouvelle odyssée dans les Alpes

Au lendemain de l'arrivée au col de la Loze, le peloton du Tour de France va se coltiner une deuxième journée particulièrement éprouvante dans les Alpes vendredi, lors de la 19e étape entre Albertville et La Plagne.

Cinq ascensions sont au menu dont la première, la côte d'Héry-sur-Ugine (11,3 km à 5,1%), se présente une dizaine de kilomètres après le départ avant d'enchaîner sur le col des Saisies (13,7 km à 6,4%), le col du Pré (12,6 km à 7,7%), le magnifique Cormet de Roselend (5,9 km à 6,3%) et la montée finale vers La Plagne (19,1 km à 7,2%) pour une arrivée à 2.052 mètres d'altitude.

"On retombe sur le schéma d'une étape plus courte, avec 130 kilomètres au total. Mais c'est quasiment que de la montée-descente. On a un gros dénivelé: 4.550 m. En fin de troisième semaine, celui qui sera au bout du rouleau là-dessus peut vraiment perdre beaucoup de temps", explique le directeur course du Tour de France, Thierry Gouvenou, à l'AFP.

La côte d'Héry-sur-Ugine "devrait permettre à des baroudeurs de tenter de s'échapper avant d'aborder les Saisies du côté du versant le plus difficile" et le col du Pré, classé en hors catégorie, ajoute Gouvenou.

"On aura des paysages splendides mais tout ça va bien user les organismes", a poursuivi l'architecte du tracé. La montée de La Plagne, deuxième hors catégorie de la journée, "est très régulière mais c'est très long", interminable même sur des pentes assez monotones.

Ce sera la cinquième arrivée du Tour dans la station de ski de la Tarantaise. Laurent Fignon s'y était imposé en 1984 et 1987, le Suisse Alex Zülle en 1995 et le Néerlandais Michaël Boogerd après un raid solitaire exceptionnel de 93 km en 2002.

Départ d'Albertville à 13h30 (réel à 13h40), arrivée à La Plagne à 17h32 (horaire calculé sur une moyenne de 34 km/h)