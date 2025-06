"La boxe m'a manqué", lance Manny Pacquiao avant son retour

"La boxe m'a manqué", a lancé mardi la star des rings Manny Pacquiao lors d'une conférence de presse à Los Angeles, avant son grand retour dans un combat pour une ceinture mondiale le mois prochain.

Le Philippin âgé de 46 ans, légende de la boxe aux 12 titres mondiaux dans huit catégories de poids différentes, affrontera le 19 juillet à Las Vegas l'Américain Mario Barrios, champion WBC des poids welter, quatre ans après avoir pris sa retraite.

"Je reviens parce que la boxe m'a manqué. Et tout ce qu'il y a autour aussi, les interviews, les conférences de presse, le camp d'entraînement... Cela m'a manqué mais cette période a été bénéfique, j'ai reposé mon corps pendant quatre ans. Et désormais, je suis de retour", a déclaré Pacquiao lors d'une conférence de presse dans le quartier des affaires de Los Angeles ("Downtown").

"Même après avoir raccroché les gants, je me disais toujours que je serais capable de combattre, de travailler dur. Lorsque j'ai annoncé ma retraite il y a quatre ans j'étais tellement triste. Je ne pouvais plus m'arrêter de pleurer."

Pacquiao (62 victoires, 8 défaites, 2 nuls), une fois à la retraite, avait tenté de se lancer, en vain, dans la course à la présidence de son pays.

"Je me suis rendu compte en jouant au basket, ou en m'entretenant - j'ai tout ce qu'il faut chez moi - que j'avais toujours la passion, la vitesse et la puissance", a encore dit l'un des plus grands boxeurs de l'histoire.

Après "Iron" Mike Tyson en novembre dernier à 58 ans contre Jake Paul, le retour du Philippin à 46 ans pose question, notamment pour son intégrité physique.

"Je remercie les gens de s'inquiéter pour moi. Mais l'avis qui compte c'est celui de ma famille. Ma famille voit comment je m'entraîne, ma condition physique. Ils me soutiennent parce qu'ils voient du Pacquiao comme à l'époque", a-t-il assuré à l'AFP.

Pacquiao, qui a retrouvé pour la fin de son camp d'entraînement son coach Freddie Roach, a la possibilité de combattre immédiatement pour un titre grâce à une règle de la WBC qui favorise les anciens champions.

Le président de la WBC Mauricio Sulamain a expliqué à l'AFP que Pacquiao avait reçu le feu vert pour boxer après avoir passé des examens médicaux.

"Manny Pacquiao ne court pas plus de risque que n'importe quel autre combattant sur un ring. Il s'est reposé pendant quatre ans. Il ne boit pas, ne se drogue pas (...) il est au niveau de risque minimal."

Mario Barrios a lui expliqué vouloir se détacher de la figure populaire de son futur adversaire.

"Hors du ring on ne peut que dire du bien de lui. Il est difficile de ne pas l'apprécier. Mais en fin de compte, il faut tuer ou être tué", a-t-il imagé.