La CAF propulse RS Berkane en finale, l'USM d'Alger se tourne vers le TAS

La décision est tombée le 1er mai, mais la cause était logiquement entendue. Le RS Berkane est qualifié pour la finale de la Coupe de la Confédération à la suite de la demi-finale retour contre l'Union Sportive de la Médina d'Alger (USMA), selon une décision de la Confédération Africaine de Football (CAF).

La Fédération royale marocaine de football (FRMF) rapporte la décision de la CAF d'accorder la victoire à RS Berkane 3 à 0 contre l'USMA qui a été de nouveau forfait au match retour du 28 avril. La FRMF ajoute que l'affaire est transférée auprès du Jury disciplinaire pour d'éventuelles sanctions.

En finale, Berkane accueillera le Zamalek le 12 mai et jouera le match retour le 19 mai au Caire.

L'USMA ne pourra donc pas défendre son titre à la suite de ses deux forfaits en demi-finale face à RS Berkane pour protester contre la carte du Maroc incluant le Sahara occidental qui figure en logo sur le maillot des Berkanis. A l'aller comme au retour, la CAF a donc sanctionné les Algérois par une défaite de 3 buts à 0.

Côté algérien, les regards sont tournés vers le Tribunal arbitral du sport (TAS) de Lausanne. La Gazette du Fennec relaie le communiqué du TAS daté du 2 mai relatif à l'appel déposé par la Fédération algérienne de Football et l'USMA contre la CAF, Fédération marocaine (FRMF) et la RS Berkane. Comme l'indique le TAS, "les appelants considèrent comme présentant un message politique, contrevient aux Lois sur le jeu, aux règlements de la CAF et à ceux de la FIFA."

"L'affaire est bien en cours d'instruction à son niveau" souligne ce compte qui suit toute l'actualité du foot algérien.

Pour mémoire, cet appel concerne la première décision de la CAF d'accorder la victoire au RS Berkane au match aller du 21 avril.