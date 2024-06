La CAN, saga d’une compétition devenue « SDF » (partie 1/2)

Nous vous l'annoncions plus tôt dans le mois, c'est désormais officiel : la Coupe d'Afrique des Nations 2025 n'aura pas lieu durant l'été comme l'avait annoncé le Maroc, son organisateur, mais pendant l'hiver, à cheval sur décembre 2025 et janvier 2026 (21 décembre 2025-18 janvier 2026). Un nouveau « glissement » du calendrier dont la Confédération africaine de football est devenue coutumière, puisqu'il s'agit de la septième édition à ne pas se dérouler à la date et/ou dans le pays prévu. Nous vous proposons une saga en deux parties sur ce qui est désormais un feuilleton permanent.

Par TV5MONDE

