La championne olympique de canoë Jessica Fox se rétablit après l'ablation d'une tumeur

Le
28 Aoû. 2025 à 05h57 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
L'Australienne Jessica Fox, championne olympique de canoë slalom lors des JO de Paris-2024, à Vaires-sur-Marne le 31 juillet 2024.

L'Australienne Jessica Fox, championne olympique de canoë slalom lors des JO de Paris-2024, à Vaires-sur-Marne le 31 juillet 2024.

AFP/Archives
Bertrand GUAY
Partager 2 minutes de lecture

La triple championne olympique australienne Jessica Fox a révélé jeudi qu'elle avait dû subir une opération pour retirer une tumeur à son rein, et qu'elle allait manquer le reste des épreuves de Coupe du monde de canoë slalom en Europe.

Née en France d'une mère française et d'un père britannique, l'athlète de 31 ans, porte-drapeau de l'Australie lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris l'an dernier, a indiqué que l'opération avait été un succès.

"Ça a été un tourbillon ces dernières semaines, mais je vais bien — juste quelques cicatrices bien costaudes en plus, un peu moins de rein et beaucoup plus de force !", a-t-elle écrit sur Instagram.

Fox est la championne olympique en titre du C1 (canoë) et du K1 (kayak) féminins, parmi les six médailles qu'elle a remportées au cours de quatre Jeux.

Membre de la commission des athlètes du CIO, elle compte également 10 titres mondiaux, ce qui fait d'elle la plus grande pagayeuse individuelle de l'histoire de son sport.

"Cela a été une période difficile pour Jess, sa famille et son entourage, a déclaré le président du Comité olympique australien, Ian Chesterman. Mais une chose est sûre : Jess est une personne incroyablement résiliente et elle a affronté ce nouveau défi avec sa détermination et son courage légendaires, exactement comme on pouvait s'y attendre."

Sport
AUSTRALIE

Dans le même thème - Sport

Le Français Arthur Rinderknech au 2e tour de l'US Open contre l'Espagnol Alejandro Davidovich le 27 août 2025 à New York
Sport

US Open: Bonzi et Rinderknech s'affronteront pour une place en huitièmes

La Bélarusse Aryna Sabalenka célèbre sa victoire au deuxième tour de l'US Open contre la Russe Polina Kudermetova à New York, le 27 août 2025
Sport

US Open: Alcaraz et Sabalenka gagnent avec maestria, Djokovic peine, Ruud et Rune au tapis

Le Fançais Toma Popov en seizièmes de finale des Mondiaux de badminton le 27 août 2025 à Paris
Sport

Mondiaux de badminton: Christo et Toma Popov opposés aux N.1 et 2 mondiaux en huitièmes

-33.86785, 151.20732

À la une

Afrique

Église catholique, ONG, tribune d'intellectuels... Ces voix au Cameroun qui font monter la contestation au pouvoir de Paul Biya

International

Bassirou Diomaye Faye en visite à Paris: quels sont les grands sujets sur la table entre le Sénégal et la France?

International

Après la Moldavie, Macron et Merz veulent réaffirmer la renaissance du couple franco-allemand

International

Deux hommes interpellés en Seine-Saint-Denis, suspectés d'avoir abattu un olivier rendant hommage à Ilan Halimi

Danemark

Groenland: après des révélations de la télé danoise sur l'ingérence américaine, le chargé d'affaires américain convoqué

International

A Chisinau, Macron, Merz et Tusk affichent leur "soutien déterminé" à la Moldavie face à Moscou

International

Israël intensifie ses opérations autour de Gaza-ville

International

Une "offense à la France tout entière" : Macron réplique à Netanyahu sur l'antisémitisme

International

Un juge brésilien ordonne une surveillance permanente de Bolsonaro pour "risque de fuite"

International

En Cisjordanie, l'armée israélienne saisit 400.000 euros et blesse des dizaines de personnes au cours d'une opération