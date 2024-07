La cinquième étape du Tour de France: retour dans la plaine

Au lendemain du franchissement du Galibier, le Tour de France retrouve la plaine lors de la cinquième étape qui mènera le peloton sur 177 km de Saint-Jean-de-Maurienne à Saint-Vulbas, dans l'Ain.

Le parcours ignore les sommets alléchants aux alentours pour serpenter dans la vallée de la Maurienne, avant de passer à Chambéry et se diriger vers Saint-Vulbas.

Les sprinteurs devraient y avoir une deuxième occasion de s'illustrer après la victoire de l’Érythréen Biniam Girmay à Turin lundi.

"On passe dans la montagne mais au plus plat possible", explique le traceur du Tour, Thierry Gouvenou, à l'AFP. "On reste dans le fond des vallées entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. Normalement c'est sans problème pour les sprinteurs."

Comme à Turin, les organisateurs vont tester l'initiative lancée par l'Union cycliste internationale (UCI) d'étendre la règle des trois derniers kilomètres où les temps au classement général sont gelés en cas de chute, à quatre kilomètres dans ce cas précis.

Ville-étape pour la première fois, Saint-Vulbas, commune de 1.200 habitants, répond au souhait des organisateurs de proposer à la fois des petits villages et des grandes villes sur le parcours du Tour.

Le peloton reviendra dans les Alpes en fin de Tour pour le dénouement avant l'arrivée finale à Nice le 21 juillet.

Départ à Saint-Jean-de-Maurienne à 13h20 (réel à 13h30) arrivée à Saint-Vulbas à 17h26 (horaire calculé sur une moyenne de 45 km/h).