La Côte d'Ivoire sombre à domicile contre la Guinée équatoriale (0-4)

Les Ivoiriens humiliés par la Guinée équatoriale dans leur CAN à Abidjan, le 22 janvier 2024

La Côte d’Ivoire a sombré lundi face à la Guinée Equatoriale, battue 4 à 0, au stade d’Ebimpé, près d'Abidjan, une deuxième défaite de rang qui risque de la priver des huitièmes de finale de "sa" Coupe d'Afrique des nations.

Les Eléphants terminent troisièmes du groupe A avec trois points et doivent désormais attendre jusqu’à mercredi pour savoir s’ils feront partie des quatre meilleurs troisièmes qualifiés pour les 8e de finale. Mais avec une différence de buts négative (-3), la mission semble délicate.

La Guinée Equatoriale, elle, se qualifie première avec 7 points, juste devant le Nigeria, vainqueur de la Guinée Bissau (1-0) et devancé à la différence de buts.

Les Ivoiriens ont longtemps maîtrisé la possession du ballon, mais comme jeudi face au Nigeria (0-1) ils ont manqué de créativité et d’adresse pour réellement inquiéter le portier équato-guinéen Jesus Owono.

Le sélectionneur des Eléphants, Jean-Louis Gasset, avait pourtant fait quatre changements dans son onze de départ, en titularisant notamment le Rémois Oumar Diakité à droite, très remuant.

La joie des Equato-Guinéens vainqueurs de la Côte d'Ivoire dans le groupe A de la CAN à Abidjan le 22 janvier 2024 AFP

La Guinée Equatoriale a ouvert la marque sur l’une de ses rares occasions, en fin de première période, par son buteur maison Emilio Nsue, bien servi par Carlos Akapo qui avait percé une défense ivoirienne passive.

Les Eléphants ont cru refaire leur retard dans le temps additionnel de la première période mais le but d'Ibrahim Sangaré a été refusé pour une position de hors-jeu.

Miracle

La deuxième période a offert un visage similaire à la première avec des Equato-Guinéens bien regroupés et qui ont régulièrement cassé le rythme. Les Ivoiriens ont toutefois eu davantage d’occasions d'égaliser.

La détresse des joueurs ivoiriens à l'issue de leur déroute devant la Guinée équatoriale à Abidjan, le 22 janvier 2024 AFP

Sangaré d'abord à la 46e minute. Mais sa frappe à bout portant tout près du but est passée au dessus. Puis Christian Kouamé, seul face à Owono, a ensuite manqué son face à face en butant sur le gardien d'Alaves (57).

A la 67e minute, le stade a de nouveau chaviré après un but de Jean-Philippe Krasso, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Mais une fois encore, le but a été refusé pour hors-jeu.

Six minutes plus tard, les coéquipiers de Franck Kessié ont été punis par un superbe coup-franc direct de Pablo Ganet, sur l’une des rares incursions de la Guinée Equatoriale.

Les Ivoiriens, aux abois, ont ensuite concédé dans la foulée un troisième but par Emilio Nsue, sur un contre rapidement mené (75). Avec ce doublé, le capitaine du Nzalang compte 5 réalisations et caracole en tête du classement des buteurs de la CAN.

Le coup de grâce a été porté sur un ultime contre conclu par Jannick Buyla, à la 88e minute. Un but qui a provoqué quelques mouvements d’humeur – jets de bouteille, de projectiles - dans les travées du stade qui s’était déjà passablement dégarni à 3-0.

La Côte d’Ivoire va désormais attendre fébrilement les derniers matches des cinq autres groupes pour savoir si elle accroche un ticket pour les huitièmes. Qui tiendrait du miracle.