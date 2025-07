La douzième étape du Tour de France: au révélateur de Hautacam

La douzième étape du Tour de France ouvre jeudi une trilogie pyrénéenne potentiellement décisive avec une arrivée au sommet à Hautacam, où Tadej Pogacar voudra prendre sa revanche.

Lors du dernier passage du Tour en 2022, le Slovène avait définitivement cédé face à Jonas Vingegaard qui l'avait devancé de plus d'une minute pour assommer la course.

Cette fois, Pogacar apparaît comme le grand favori de cette étape de 180 km au départ d'Auch qui commence en douceur dans la plaine avant d'enchaîner trois montées dans le final.

"On aura d'abord le col du Soulor, du côté le plus difficile, par Ferrières (11,8 km à 7,3 %). On aurait pu ensuite aller directement à Hautacam mais on a décidé de faire un petit détour pour aller monter le col de Bordères (3,1 km à 7,7%). Ca va couper la descente et refaire un second effort aux équipiers qui seront nombreux à coincer dans cette ascension", explique Thierry Gouvenou, le traceur du Tour, à l'AFP.

Les leaders devraient eux se dévoiler dans la montée d'Hautacam (13,6 km à 7,8%), "la première vraie arrivée au sommet longue et dure" de cette 112e édition qui donnera lieu "à une grosse explication", estime Gouvenou.

Site-étape pour la septième fois, la station des Hautes-Pyrénées ne s'offre généralement qu'aux meilleurs.

Luc Leblanc avait été le premier à s'y imposer en 1994, peu avant de devenir champion du monde, en devançant Miguel Indurain au sommet noyé dans la brume.

Vingt ans plus tard, en 2014, Vincenzo Nibali y scellait sa victoire dans le Tour en s'imposant devant Thibaut Pinot.

Hautacam a aussi été marqué par la victoire insolente en 1996 de Bjarne Riis qui allait avouer une décennie plus tard s'être dopé pendant cette période.

Au crépuscule du règne de Miguel Indurain, le Danois s'était laissé descendre en queue du groupe des favoris pour les regarder un par un avant de placer une attaque fulgurante sur le grand plateau.

Depuis, il détient le record d'ascension en 34 minutes et 38 secondes, soit une moyenne de plus de 23 km/h.

Départ à Auch à 13h10 (réel à 13h25), arrivée à Hautacam à 17h44 (horaire calculé sur une moyenne de 40 km/h)