La F1 lance sa saison avec les essais hivernaux à Bahreïn, Hamilton très attendu

La Formule 1 donne le coup d'envoi de sa saison 2025 mercredi à Bahreïn où les dix écuries et vingt pilotes ont rendez-vous pour les essais hivernaux, avec comme principale attraction les débuts officiels du septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Ferrari.

Une semaine après la soirée de présentation organisée en grande pompe à Londres, l'ambiance sera plus feutrée dans le paddock du circuit de Sakhir où les équipes vont avoir du pain sur la planche à deux semaines du premier des 24 Grands Prix de la saison en Australie.

Si on connait déjà les livrées des monoplaces et qu'on a déjà pu voir quelques images de certaines d'entre elles en piste, ces trois jours d'essais de pré-saison vont permettre d'en savoir un peu plus sur les performances des uns et des autres durant cette saison qui s'annonce très serrée.

"Je pense que ce sera la continuité de l'année dernière avec quatre équipes (McLaren, Ferrari, Red Bull et Mercedes, ndlr) capables de gagner des courses, capables de gagner le championnat et ce sera un bon combat", a prédit Frédéric Vasseur, le patron de Ferrari.

En cette dernière année de cycle réglementaire avant le grand chamboulement de 2026 qui verra le règlement technique changer énormément, que ce soit pour le moteur ou pour le châssis, la convergence observée en 2024 devrait se poursuivre, entraînant un resserrement de la hiérarchie.

Lewis Hamilton lors des premiers essais privés au volant d'une Ferrari, le 19 février 2025 à Maranello (Italie) AFP/Archives

Les monoplaces seront le prolongement de celles de l'année dernière, et même si les écuries ont mis les bouchées doubles durant l'intersaison pour améliorer leur outil, elles ont déjà les yeux rivés sur 2026 et vont bientôt cesser le développement de la voiture 2025 pour se concentrer sur leur monoplace de l'année prochaine.

En attendant l'heure du choix, les dix écuries vont se servir de ces trois jours de roulage dans le Golfe pour en apprendre plus et peaufiner les réglages en vue de la première course, le 16 mars à Melbourne.

Hamilton lance son défi Ferrari

Le champion du monde Max Verstappen (D) et son nouveau coéquipier Liam Lawson (G) lors de la présentation de la Red Bull en vue de la saison 2025, le 18 février 2025 à Londres AFP/Archives

Même s'il faudra rester prudent et ne pas tirer de conclusions trop hâtives, les essais hivernaux avaient permis l'an dernier de déceler la supériorité des Red Bull ou les grandes difficultés d'Alpine par exemple.

Mais avant de parler de chrono, le circuit de Sakhir sera avant tout le théâtre du moment tant attendu depuis un an: les premiers tours de piste officiels du Britannique Lewis Hamilton à bord d'une Ferrari, après douze saisons avec Mercedes.

Ces essais vont aussi permettre aux six +rookies+ (novices) de prendre leurs marques.

Si le Néo-Zélandais Liam Lawson, nouveau coéquipier chez Red Bull du quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen a déjà 11 Grands Prix au compteur, l'Italien Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), le Brésilien Gabriel Bortoleto (Sauber) et le Français Isack Hadjar (Racing Bulls) n'ont encore jamais disputé de course dans la catégorie reine et vont devoir emmagasiner beaucoup d'informations cette semaine.

Le jeune pilote français Isack Hadjar lors de la soirée de lancement de la saison, le 18 février 2025 à Londres AFP/Archives

"J'ai hâte de voir ce que ça va donner à Bahreïn. J'attends ces essais avec beaucoup d'impatience, a souligné Hadjar auprès de l'AFP. Est-ce que je suis prêt pour la F1 ? Honnêtement, j'aurai ma réponse après les jours de test. Pour l'instant, je suis encore un peu dans l'appréhension. Mais j'ai effectué la préparation qu'il fallait avant ce test. Je n'aurais pas pu mieux me préparer."