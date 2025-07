La quatrième étape du Tour de France: de retour dans les toboggans, en Normandie

La quatrième étape du Tour de France mardi entre Amiens et Rouen propose au peloton une nouvelle partie de montagnes russes avec un final truffée de côtes à l'approche de la ville natale de Jacques Anquetil.

Après une centaine de kilomètres dans les plaines picardes, exposées au vent, les coureurs quitteront les Hauts-de-France et les choses sérieuses commenceront ensuite aux Andelys, sur les rives normandes de la Seine. "A partir de là, on va avoir un parcours toboggan avec de bonnes côtes", explique le directeur course du Tour de France, Thierry Gouvenou, à l'AFP.

Cinq ascensions répertoriées figurent dans les 40 derniers kilomètres avec la côte Jacques-Anquetil (3,5 km à 3,6%), la côte de Belbeuf (1,3 km à 9,1%), la côte de Bonsecours (900 m à 7,2%), où les coureurs passeront devant la stèle Jean Robic, la côte de la Grand'Mare (1,8 km à 5%) et pour finir la rampe de Saint-Hilaire (800 m à 10,6%), placée à cinq bornes de l'arrivée.

"La rampe Saint-Hilaire propose des pentes allant jusqu'à 15%. Elle est quasiment similaire à celle de Saint-Étienne-aux-Monts (lors de la deuxième étape vers Boulogne-sur-Mer). Donc on a quelque chose de très punchy. Au sommet, on plonge vers Rouen pour arriver en centre-ville", développe Gouvenou.

Le responsable du parcours est formel: "les sprinters ne passent pas, aucune chance. C'est pour les puncheurs ou alors une échappée comme celle qu'on avait vu l'an dernier à Bologne avec au bout la victoire de Kevin Vauquelin."

Vauquelin, très en vue depuis le début du Tour, attend cette étape avec impatience sur ses terres normandes. Le coureur d'Arkéa-B&B Hotels sera aussi attendu lors du contre-la-montre le lendemain à Caen et la sixième étape jeudi entre Bayeux, sa ville natale, et Vire, sur un parcours encore plus vallonné.

Départ à Amiens à 13h15 (départ réel à 13h35), arrivée à Rouen à 17h32 (horaire calculé sur une moyenne de 44 km/h)