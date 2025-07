La septième étape du Tour de France: retour à l'Alpe d'Huez breton

Carte de l'étape 7 du Tour de France, le 11 juillet entre Saint-Malo et Mûr-de-Bretagne

La septième étape du Tour de France vendredi au départ de Saint-Malo se terminera à Mûr-de-Bretagne, l'Alpe d'Huez breton qui s'est imposé depuis vingt ans comme l'un des classiques de la Grande Boucle.

Longue de 197 km, avec 2.450 m de dénivelé positif, l'étape finira sur un circuit qui empruntera à deux reprises la fameuse côte, la première fois à quinze kilomètres du but, puis à l'arrivée.

Ce sera la cinquième fois que le Tour se termine à Mûr-de-Bretagne après les victoires de Cadel Evans en 2011, Alexis Vuillermoz en 2015, Dan Martin en 2018 et Mathieu van der Poel en 2021.

Il y a quatre ans, le Néerlandais avait déclenché un torrent d'émotions en signant sa première victoire sur le Tour pour endosser le maillot jaune que son grand-père, Raymond Poulidor, décédé quelques mois plus tôt, n'avait jamais porté.

"Mûr-de-Bretagne devient quelque chose de traditionnel, explique le directeur course Thierry Gouvenou à l'AFP. On se rappelle des tactiques de Mathieu van der Poel la dernière fois. Il avait attaqué pour aller chercher des bonus. Cette année, il n'y a pas de bonus. Mais on peut avoir une super explication dans la montée finale. Les sprinteurs n'auront pas leur mot à dire."

En revanche, il est très possible que Tadej Pogacar ait, lui, envie de décrocher une nouvelle victoire dans cet effort pour purs puncheurs au terme d'une montée de 2 km à 6,9% de moyenne.

En route, le peloton passera par Yffiniac, la ville natale de Bernard Hinault, l'occasion de rendre hommage au dernier vainqueur français de la Grande Boucle, en 1985.

Départ à Saint-Malo à 12h10 (réel à 12h25), arrivée à Mûr de Bretagne à 16h51 (horaire calculé sur une moyenne de 44 km/h)