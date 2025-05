La star UFC Zhang Weili aidée par son expérience d'actrice

Par Emily WANG et Rebecca BAILEY

La star chinoise de l'UFC, Zhang Weili, confie avoir trouvé "vraiment intéressant" son récent passage par le cinéma, estimant que cela lui a apporté une expérience précieuse dans ses combats d'arts martiaux mixtes (MMA).

Elle incarne une pêcheuse muette dans "After Typhoon", un film indépendant féministe signé par la réalisatrice Li Yu, qui aborde les thèmes de l'agression sexuelle et de la solidarité féminine.

Un détour surprenant dans le cinéma d'auteur pour Zhang Weili (prononcer "Djang Veille-Li"), qui était devenue en 2019 la première Chinoise titrée de l'UFC (Ultimate Fighting Championship). Elle avait remporté le match grâce à un KO imparable obtenu en une quarantaine de secondes.

C'est l'actuelle détentrice du titre des poids pailles.

"Ce n'est pas vraiment une reconversion, je vois ça plutôt comme une expérience", confie à l'AFP la sportive de 35 ans, rencontrée à Shanghai, à propos de son rôle dans le film.

"Je pense que tout est lié, d'une certaine manière. Il y a en réalité pas mal de points communs entre combattre et jouer la comédie (...) Je trouve ça vraiment intéressant, c'est une expérience nouvelle."

Zhang Weili a confié au magazine Hollywood Reporter qu'elle était d'abord réticente à l'idée de jouer dans un film, mais qu'elle a finalement été touchée par le personnage de A Xi.

Privée de parole dans le film, "j'ai dû exprimer mes émotions à travers le regard" et les postures du corps, explique-t-elle à l'AFP.

Un défi pour lequel son expérience de combattante lui a été précieuse car elle lui a "permis de développer un langage corporel plus riche", souligne-t-elle.

"Pas de problème!"

La réalisatrice Li Yu a salué la prestation de Zhang Weili, la qualifiant de "véritablement stupéfiante", en particulier pour une actrice débutante.

"Son authenticité était vraiment profonde. Ce n'était pas un jeu d'actrice — elle incarnait vraiment ce personnage", a-t-elle déclaré après une projection organisée en marge du Festival international du film de Pékin.

Repoussée, la sortie du film pourrait finalement intervenir cet été, a laissé entendre Zhang Weili.

La star du MMA affirme avoir tiré quelques leçons de cette expérience d'actrice, qu'elle applique désormais dans l'octogone.

"Quand le réalisateur criait 'coupez' et disait qu'il fallait refaire une prise, puis encore une autre, ça m'a appris la patience", explique Zhang Weili en riant.

Avant ça, quand son entraîneur lui demandait de refaire un exercice à l'entraînement, cela la "contrariait vraiment", déclare-t-elle.

"Mais maintenant, même après cinq rounds, si le coach me dit 'un peu plus de pratique des coudes et des genoux', je réponds juste: 'D'accord, pas de problème!'"