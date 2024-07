La vague de chaleur persiste, les JO-2024 s'adaptent mais redoutent des orages

Jusqu'à 35°C sur certains sites olympiques: la vague de chaleur a gagné mardi la région parisienne, placée à son tour en alerte orange pour les orages en fin d'après-midi pouvant perturber des épreuves.

Désormais en première ligne sur le front de la chaleur, les sites franciliens des JO seront soumis à des températures pouvant atteindre 35°C mardi "et la nuit de mardi à mercredi sera très chaude, avec des températures minimales autour de 22°C", selon les prévisions.

Fichier vidéo Face à ces températures "extrêmes", les avironeuses françaises Elodie Ravera-Scaramozzino et Emma Lunatti, qui se sont qualifiées mardi pour la finale des JO, ont porté "un gilet de froid" permettant de garder le corps dans une température moyenne correcte et favoriser la récupération, a raconté à l'AFP Camilles Ribes, entraîneure du deux de couple à Vaires-sur-Marne, à l'est de Paris.

"Sur l'échauffement, on a joué de petites astuces pour trouver les coins les plus ombragés (...). Elles vont bien, elles sont gaillardes!", a-t-elle ajouté.

Certaines épreuves de l'après-midi seront particulièrement exposées à la chaleur, notamment les demi-finales de rugby à VII féminin ou les tours préliminaires de beach-volley et basket 3x3.

Les avironeuses françaises Emma Lunatti et Elodie Ravera-Scaramozzino à Vaires-sur-Marnes, dans la région parisienne, le 30 juillet 2024 AFP

Le risque de fortes précipitations, principal vecteur de la dégradation de la qualité de l'eau de la Seine, compromet la tenue de l'épreuve masculine de triathlon, initialement prévue mardi et déjà reportée à mercredi en raison d'un niveau de pollution trop élevé.

Les orages en région parisienne pourraient "être localement violents" même s'il est "très difficile" de prévoir exactement où ils tomberont, a indiqué à l'AFP un prévisionniste de La Chaîne Météo.

Les cumuls de pluies pourront atteindre entre 30 à 50 mm et les vents souffler jusqu'à 80 km/h sur certaines zones, ce qui pourrait "perturber" certaines épreuves. "Mais on peut tout aussi bien passer au travers", déclare Cyrille Duchesne, chef du service prévisions à Meteo Consult/La Chaîne Météo.

Fichier vidéo Météo-France a allongé de 41 à 45 la liste de départements d'une grande moitié sud du pays placés sous vigilance orange pour canicule, et table sur de "fortes chaleurs" de 35 à 36°C "sur une grande partie du pays".

Pour la deuxième journée consécutive, le service de météorologie prévoit des températures "autour de 36 à 38°C, voire localement 39°C" dans le Sud-Ouest et jusqu'à 40°C dans le Sud-Est.

A Toulouse dans la matinée, Emilien et Anne-Marie Abbal, 76 et 74 ans, profitaient de la fraîcheur en terrasse. "Après le café, on rentre et on regarde les JO avec la clim' ou les volets fermés", dit Anne-Marie.

Le Brésilien Mateus Isaac attend de meilleures conditions météorologiques avant une épreuve masculine de planche à voile IQFoil aux JO-2024 au port de plaisance du Roucas-Blanc à Marseille, le 28 juillet 2024 AFP

A Bordeaux, plusieurs dizaines de supporters espagnols déambulaient le matin dans les rues du centre ville avant la rencontre Espagne-Egypte prévue à 15h00.

"Un match à trois heures de l'après-midi par 40°C, c'est très dangereux !", s'agace Ana Melon Martin 22 ans, qui vient de León, dans le nord de l'Espagne, et patiente avec trois amies en terrasse d'un café bordelais, alors qu'une de ses amies a subi un coup de chaud la veille.

Pour l'heure, les organisateurs n'ont prévu aucun report d'épreuve olympique pour cause de canicule.

Eau, chapeaux et clims

Pour les spectateurs, la région Ile-de-France a annoncé lundi l'activation du plan canicule, avec distribution d'eau et de chapeaux, tandis que l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités (IDFM) a déployé des moyens inédits pour rafraîchir les voyageurs, notamment avec la distribution de 2,5 millions de briquettes d'eau dans 74 gares et stations.

Fichier vidéo Un total de "1.400 points de fraicheur temporaires et permanents" ont été mis en place dans la capitale, où un réseau de 1.250 fontaines en accès libre et de 230 brumisateurs est également déployé, a indiqué l'adjoint de la mairie aux JO, Pierre Rabadan.

Le village olympique, qui accueille plus de 10.000 athlètes, a été conçu sans climatisation par souci écologique.

Mais, prudentes, les délégations ont commandé un total de près de 2.500 climatiseurs (sur un total de 7.000 chambres), avait indiqué début juillet le directeur adjoint du village Augustin Tran Van Chau.

Une femme s'évente sous la chaleur pendant les JO-2024 devant l'Arena Paris Sud à Paris, le 29 juillet 2024 AFP

"Les vagues de chaleur sont une manifestation emblématique de notre changement climatique, elles sont de plus en plus intenses, fréquentes, précoces et longues", avait rappelé samedi Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.

En France, on observait avant 1989 "en moyenne une vague de chaleur tous les cinq ans", alors que "depuis 2000 elles se produisent à une fréquence annuelle". Elles "seront deux fois plus nombreuses d'ici trente ans", a prévenu le spécialiste.

