L'Américaine Regan Smith bat le record du monde du 100 m dos

La nageuse Regan Smith a battu le record du monde du 100 m dos, mardi lors des sélections américaines pour les Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août).

En s'imposant en 57 secondes 13/100, Smith a surpassé le record établi par l'Australienne Kaylee McKeown (57.33) en octobre 2023, qui a nagé la semaine dernière la même distance en 57 secondes 41/100 lors des sélections australiennes.

"Cela faisait partie du plan", a déclaré Mme Smith à propos de la reconquête du record qu'elle détenait en 2019.

Elle avait affiché ses ambitions en abaissant son record américain à 57 secondes 47/100 en demi-finale. Face à Katharine Berkoff, qui l'a poussée dans ses retranchements dans le bassin du Lucas Oil Stadium, Smith est arrivée en fin de course à battre le record de McKeown de 20/100.

"Je suis très fière de moi", a réagi Smith, qui a remporté deux médailles d'argent et une de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021. "La nage sur le dos est parfois difficile pour moi, mais me battre comme ça et récupérer (ce record) signifie beaucoup."

Berkoff a terminé deuxième en 57 secondes 91/100, annonçant ainsi un puissant doublé américain dans l'épreuve à Paris.