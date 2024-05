L'attaquant de l'OM Pierre-Emerick Aubameyang remporte le prix Marc-Vivien Foé

"Son âge je n'y crois pas. Il a 20 ans dans sa tête", aime dire de lui son entraîneur à l'OM Jean-Louis Gasset. L'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang à bientôt 35 ans aura porté l'équipe marseillaise tout au long de l'année, en championnat et en coupe d'Europe. Nos confrères et consœurs de RFI et France 24 viennent de lui décerner le prix Marc-Vivien Foe qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1.

Pierre-Emerick Aubameyang après son but contre le RC Lens ce 28 avril 2024 en Ligue 1.

28 buts pour une première saison dont 10 en Ligue Europa. Pierre-Emerick Aubameyang a fait sienne la devise du club marseillais : "droit au but!" Le trophée Marc-Vivien Foé récompense la régularité de l'attaquant gabonais devant le but. Pierre-Emerick Aubameyang devance largement les autres joueurs.

Deuxième trophée Marc-Vivien Foé

L'ancien joueur de Dortmund et d'Arsenal sur les 80 votants a devancé largement le parisien et international marocain Achraf Hakimi. Le lillois et international algérien, Nabil Bentaleb, se classe troisième.

Cette saison près d'une centaine de joueurs africains ont évolué en Ligue 1. Ce n'est pas la première fois que l'attaquant gabonais remporte le trophée. Ce fut le cas en 2013. Pierre-Emerick Aubameyang, alors joueur à Saint-Etienne avait devancé le défenseur marseillais, Nicolas Nkoulou. C'est seulement la deuxième fois qu'un joueur remporte deux fois ce trophée. Ce fut le cas de l'ivoirien Gervinho en 2010 et 2011, alors joueur au LOSC.

Elu meilleur joueur africain en 2016

En 2016, l'attaquant gabonais, avant centre d'Arsenal, avait remporté le titre de meilleur joueur africain évoluant en Europe.

Né à Laval, son père a été international gabonais. Son père évolue dans le club local et son fils fait ses premières armes dans les équipes de jeunes de Laval. Les recruteurs du Milan AC repère le jeune Pierre-Emerick qu'il trouve rapide et adroit balle au pied. Il signe son premier contrat professionnel avec le Milan AC en 2007. Le club lombard le prête à Dijon.

En 2009 Pierre-Emerick Aubamayang est ensuite prêté à Lille et Monaco. Malgré des débuts prometteurs en Ligue 1, les deux clubs ne le conservent pas. Saint-Etienne l'engage. Le jeune attaquant gabonais, sous la direction de Christophe Galtier. En 97 rencontres pour Saint-Etienne l'attaquant inscrit 41 buts. Le club le transfère au Borussia Dortmund pour un montant de 13 millions d'euros avec bonus en 2013.

141 buts avec le Borussia

Le jeune attaquant de 23 ans va y rester 5 ans et devenir l'un des meilleurs buteurs de l'histoire du club allemand avec 141 buts. Il rejoint ensuite Arsenal où il s'impose à nouveau comme l'atout majuer de son effectif. Il restera 5 saisons dans le club londonien où il inscrit a 92 buts. Sa dernière saison à Arsenal est plus compliquée. Il rejoint ensuite Chelsea et Barcelone avec des fortunes diverses. Pierre-Emerick Aubameyang aura remporté le Championnat d’Espagne en 2023, la Coupe d’Angleterre en 2020 ou encore la Coupe d’Allemagne en 2017.

Le joueur est très apprécié au sein de l'effectif olympien. Jonathan Clauss évoquye "le professionnalisme, la sérénité et la confiance en lui" de son équipier.

"Je ne me suis pas attardé sur son âge. Je vois ses stats impressionnantes depuis longtemps. Il a du recul quand il est dans des périodes compliquées. Ca a été le cas au début ici, quand ça a été un peu difficile pour lui. On ne l'a jamais senti affaibli", a expliqué le latéral droit marseillais.

Prix Marc-Vivien Foé : le palmarès



2009*: Marouane Chamakh (Bordeaux - Maroc)

2010*: Gervinho (Lille - Côte d'Ivoire)

2011 : Gervinho (Lille - Côte d'Ivoire)

2012 : Younès Belhanda (Montpellier - Maroc)

2013 : Pierre-Emerick Aubameyang (Saint-Etienne - Gabon)

2014 : Vincent Enyeama (Lille - Nigeria)

2015 : André Ayew (Marseille - Ghana)

2016 : Sofiane Boufal (Lille - Maroc)

2017 : Jean Mickaël Seri (Nice - Côte d'Ivoire)

2018 : Karl Toko Ekambi (Angers- Cameroun)

2019 : Nicolas Pépé (Lille - Côte d'Ivoire)

2020 : Victor Osimhen (Lille - Nigeria)

2021 : Gaël Kakuta (Lens - RD Congo)

2022 : Seko Fofana (Lens - Côte d'Ivoire)

2023 : Chancel Mbemba (Marseille - RD Congo)

2024 : Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille - Gabon)