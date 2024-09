Laver Cup: Victoire de l'Europe face au reste du monde

Menée 8-4 à la fin de la 2e journée samedi, l'Europe s'est reprise dimanche en remportant 13-11 la Laver Cup de tennis face au reste du monde, s'adjugeant pour la 5e fois cette compétition créée en 2017.

La journée a été bien lancée pour les Européens grâce à la victoire de la paire Carloz Alcaraz/Casper Ruud face aux Américains Ben Shelton et Francis Tiafoe 6-2, 7-6, leur permettant de revenir au score à 8-7.

Mais le premier simple a vu la victoire à l'arraché de Shelton face au Russe Daniil Medvedev 6-7 (8/6), 7-5 puis 10/6 au super tie-break, permettant à l'équipe reste du monde de reprendre le large 11-7.

Dans le 2e simple, Francis Tiafoe avait la possibilité d'apporter la victoire finale aux siens s'il venait à bout de l'Allemand Alexander Zverev qui jouait devant son public à Berlin. Il a remporté le premier set au tie-break 7-6 (7/5) et a fait le break au 2e pour mener 3-2 mais Zverev a débreaké pour revenir à 4-4 et si Tiafoe a sauvé trois balles de set, il s'est finalement incliné 5-7.

La partie s'est donc jouée au super tie-break remporté 10-5 par Zverev, acclamé par son public, pour ramener le score à 11-10 en faveur du reste du monde et obligeant à un dernier simple décisif entre Carlos Alcaraz et Taylor Fritz.

L'Espagnol a pris rapidement l'avantage pour mener 5-1 en breakant deux fois alors que l'Américain se plaignait d'une douleur dans son épaule gauche --ce qui ne l'a pas empêché de passer quatre aces-- puis l'emporter 6-2 en 30 minutes.

Il a continué sur sa lancée en faisant le break dès le 3e jeu du deuxième set, profitant des nombreuses fautes directes de son adversaire. Mais celui-ci s'est rebiffé en alignant trois jeux de suite pour mener 5-4 avant qu'Alcaraz ne reprenne le contrôle de la situation pour servir pour le gain du match, et de la Coupe, ce qu'il faisait sans coup férir 7-5.

Lancée en 2017 par Roger Federer, la "Laver Cup" - une exhibition inspirée de la Ryder Cup en golf et baptisée ainsi en hommage à l'Australien Rod Laver, dernier auteur du Grand Chelem calendaire, en 1969 - oppose six joueurs du gratin européen à six autres représentant le "reste du monde".

Les matches se déroulent en deux sets gagnants avec un éventuel super tie-break (10 points). Il y a quatre rencontres par jour (trois simples et un double).

Le vendredi, une victoire rapporte 1 point, le samedi, 2 points et le dimanche, 3 points. La première des deux équipes qui obtient 13 points sur les 24 possibles a gagné.

C'est la dernière fois que les légendaires Björn Borg pour l'Europe et John McEnroe pour le reste du monde se retrouvaient comme capitaine de leur équipe respective. Présents depuis 2017, ils seront remplacés l'an prochain par le Français Yannick Noah pour l'Europe et l'Américain André Agassi pour le reste du monde.

Résultats des matches de la Laver Cup dimanche:

Double:

Carlos Alcaraz/Casper Ruud (ESP/NOR) battent Ben Shelton/Francis Tiafoe (USA/USA) 6-2, 7-6

Simples:

Ben Shelton (USA/N.17) bat Daniil Medvedev (RUS/N.5) 7-6 (8/6), 5-7, 10/7

Alexander Zverev (GER/N.2) bat Francis Tiafoe (USA/N.16) 6-7 (7/5), 7-5, 10/5.

Carlos Alcaraz (ESP/N.3) bat Taylor Fritz (USA/N.7) 6-2, 7-5