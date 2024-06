Le 11 africain de la saison (2023-2024)

Découvrez cette semaine notre équipe type de l'année, établie sur la base de celles que nous vous proposons chaque semaine de la saison, composées de sélections des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens.

Le 11 type africain de la saison 2023-2024 (4/4/2)

Gardien de but : Hervé Koffi (Burkina Faso - Charleroi)

Latéral droit : Achraf Hakimi (Maroc - PSG)

Défenseur central : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central : Edmond Tapsoba (Burkina Faso - Bayer Leverkusen)

Latéral gauche : Rayan Aït-Nouri (Algérie - Wolverhampton)

Milieu offensif droit : Mohammed Kudus (Ghana - West Ham)

Milieu défensif : Amadou Haidara (Mali - RB Leipzig)

Milieu défensif : Mario Lemina (Gabon - Wolverhampton)

Milieu offensif gauche : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Attaquant de pointe : Ayoub El Kaabi (Maroc - Olympiakos)

Yassine Bounou parti en Arabie Saoudite, André Onana souvent en difficulté sous ses nouvelles couleurs à Manchester United, le choix n'a pas été facile à ce poste. C'est Hervé Koffi qui a eu nos faveurs. Celui qui évoluera la saison prochaine au RC Lens a réussi sa sortie à Charleroi, sauvant les Carolos à de nombreuses reprises (10 matchs sans encaisser de buts sur un total de 48 disputés cette saison toutes compétitions confondues) et les quittant sur un maintien dans l'élite belge.A un poste où les spécialistes africains ne sont pas légion, Achraf Hakimi a une nouvelle fois fait figure de valeur sûre. Auteur du doublé Coupe-championnat et demi-finaliste malheureux de la Ligue des Champions, l'international marocain a contribué à la qualité du couloir droit parisien, renforcé l'été dernier par Ousmane Dembélé. Si comme le Français, le Lion de l'Atlas n'a pas toujours tout réussi, ses statistiques ne sont toutefois pas négligeables, avec 5 buts et 7 passes décisives en 40 matchs joués.Arrivé l’été dernier du Torino sans faire de bruit, Wilfried Singo s’est magistralement intégré à l’AS Monaco. Aligné tour à tour comme axial droit dans une défense à trois ou comme latéral droit, le vainqueur de la CAN a fait admirer sa vaste palette. « Il y a beaucoup de postes où il peut être excellent. Il est très rapide, excellent de la tête et très fort dans les duels. Il est notamment très bon sur coups de pied arrêtés », se félicite son entraîneur Adi Hütter, heureux de cette bonne pioche.Auteur du doublé Coupe-championnat, Leverkusen n'a laissé que des miettes à ses rivaux au niveau national. Deuxième défenseur central le plus utilisé par l'entraîneur Xabi Alonso, Edmond Tapsoba a réussi la meilleure de ses quatre saisons pleines au Bayer. Malgré la parenthèse de la CAN, soldée par une élimination des Etalons dès les huitièmes de finale, l'ancien de Salitas s'est bien remis en selle. Même s'il fut dépassé comme tous ses coéquipiers par Ademola Lookman et l'Atalanta Bergame en finale de la Ligue Europa.En course pour le titre de meilleur latéral gauche de Premier League, Rayan Aït-Nouri n'a pas volé sa nomination. Ses courses et son impact offensif (3 buts et 2 passes décisives en 38 matchs avec les Wolves) ont fait de l'ancien Angevin une des révélations de la saison outre-Manche. Sous la direction de Gary O’Neil, le néo-international algérien a notamment fait admirer sa polyvalence, passant avec bonheur du poste de défenseur latéral à celui de milieu offensif.Mohammed Kudus a marqué les esprits lors de sa première saison à West Ham. Auteur de 18 buts toutes compétitions confondues, le transfuge de l'Ajax Amsterdam compte quelques chefs d'œuvre à son actif, telle cette magistrale bicyclette contre Manchester City, le 19 mai dernier, ou cette hallucinante chevauchée de quatre-vingt mètres en solo conclue par un but contre Fribourg, le 14 mars. Une réalisation marquée du sceau de la grande classe qui vaudra au Black Star de remporter le vote des supporters pour le but de la saison en Ligue Europa.Entre le RasenBallsport Leipzig et Amadou Haidara, c'est plus que jamais une affaire qui roule. Fin mars, le milieu de terrain international malien a prolongé d'un an le contrat qui le lie au club allemand, où l'ancien pensionnaire de l'Académie Jean-Marc Guillou de Bamako évolue depuis l'été 2019. « Amadou a fait d'énormes progrès ces deux dernières années, salue le directeur sportif du club, Rouven Schröder. Il est pour nous un relais très important : sur le terrain au milieu central avec ses qualités techniques et son dynamisme ; en dehors du terrain comme personne de référence pour nos jeunes joueurs francophones. »Pour sa première saison complète sous les couleurs de Wolverhampton, Mario Lemina a mis tout le monde d'accord. Les supporters des Wolves en premier lieu, qui ont fait de l'international gabonais leur joueur de la saison. Les statistiques (5 buts et 1 passe décisive en 39 matchs toutes compétitions confondues) ne disent qu'une partie de l'importance, capitale, dans le collectif de celui que son frère cadet Noha a rejoint cet hiver.Il est encore trop tôt pour dire si Ademola Lookman remportera le trophée de joueur africain de l'année, mais on peut être sûr que l'international nigérian a réussi l'exploit de la saison 2023-2024 en signant un triplé en finale de la Ligue Europa, balayant à lui tout seul le Bayer Leverkusen jusqu'alors invaincu. Né en Angleterre de parents nigérians, le vice-champion d'Afrique exprime enfin tout le potentiel qui lui avait permis dans ses jeunes années d'intégrer toutes les sélections de jeunes en Angleterre.Comme Ademola Lookman, Serhou Guirassy a de quoi prétendre au trophée de joueur africain de l'année. Transféré défintivement au VfB Stutttgart en juin dernier, l'ancien Rennais a plané toute la saison sur les compétitions nationales, inscrivant 30 buts en 30 rencontres disputées toutes compétitions confondues. Si seul Harry Kane l'a privé d'une couronne de meilleur buteur de Bundesliga, l'ancien Rennais rêve de devenir le premier guinéen à inscrire son nom au palmarès du Ballon d'Or africain depuis Cherif Souleymane en 1972.En bon renard des surfaces, Ayoub El Kaabi n'a eu besoin que d'une miette de ballon pour placer sa tête et inscrire le but vainqueur de l'Olympiakos en finale de la Ligue Europa Conférence. Meilleur buteur de la compétition avec 11 réalisations en 9 matchs, l'international marocain a comme aucun joueur avant lui marqué cette C4 de son empreinte. L'ancien vainqueur du CHAN devient ainsi le premier joueur à atteindre un tel total en phase à élimination directe d'une grande compétition de clubs masculins de l'UEFA.