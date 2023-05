Le 11 africain de la semaine (du 02 au 09 mai)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est le milieu ivoirien de Lens Seko Fofana qui s'est particulièrement illustré en inscrivant un but lors de la victoire de son club face à l'OM (2-1).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Seko Fofana (Côte d'Ivoire - Lens)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : André Onana (Cameroun - Inter Milan)

Latéral droit : Noussair Mazraoui (Maroc - Bayern Munich)

Défenseur central : Montassar Talbi (Tunisie - Lorient)

Défenseur central : Paul Akouokou (Côte d'Ivoire - Betis Séville)

Latéral gauche : Ramy Bensebaini (Algérie - Borussia Mönchengladbach)

Milieu offensif droit : Badredine Bouanani (Algérie - Nice)

Milieu défensif : Seko Fofana (Côte d'Ivoire - Lens)

Milieu défensif : Abdoulaye Doucouré (Mali - Everton)

Milieu offensif gauche : Saïd Benrahma (Algérie - West Ham)

Attaquant : Victor Osimhen (Nigeria - Naples)

Attaquant : Ibrahima Koné (Mali - Lorient)

Aux grands joueurs les grands matchs ? Seko Fofana s'est en tout cas montré à la hauteur de l'enjeu, samedi face à l'Olympique de Marseille lors du choc pour la deuxième place de Ligue 1. Omniprésent dans la bataille de l'entrejeu, le capitaine nordiste a frappé le poteau puis ouvert le score d'une frappe surpuissante, mettant les Sang et Or sur orbite. Celui qui paraît hésiter à s'engager pleinement pour l'équipe nationale ivoirienne n'a aucun état d'âme quand il s'agit de son club.« Fier de mon équipe ce soir et d’avoir pu contribuer à cette belle victoire. Nous sommes tous prêts pour la dernière ligne droite. Merci pour le soutien immense encore une soirée inoubliable à la maison », a réagi Seko Fofana sur son compte Instagram. Logiquement désigné homme du match, le vainqueur sortant du Prix Marc-Vivien Foé est candidat à sa propre succession pour cette récompense destinée à désigner le meilleur joueur africain de Ligue 1 .Attentif, André Onana a fait face à l'AS Rome (0-2) les quelques parades qu'il fallait, sécurisant la victoire de l'Inter et gardant sa cage inviolée pour la huitième fois en dix-neuf matchs de Serie A cette saison. Ecarté pour indiscipline par le sélectionneur des Lions Indomptables pendant le Mondial au Qatar, le portier formé au FC Barcelone a vu le ministre camerounais des Sports prendre position en faveur de son retour en équipe nationale.En perte de temps de jeu depuis sa blessure et son Covid long ramené du Mondial au Qatar, Noussair Mazraoui relève la tête avec le Bayern Munich. Titularisé pour la troisième fois de suite samedi sur le terrain du Werder Brême (1-2), le Lion de l'Atlas sert Leroy Sané sur le but du break. « Quand on a besoin de moi, je suis prêt », a fait savoir l'ancien de l'Ajax Amsterdam, que l'on dit partant possible cet été.Montassar Talbi a été l'un des éléments moteurs du net succès de Lorient contre Brest (2-1). Non content d'afficher un énorme rendement dans le domaine défensif, l'international tunisien s'est aussi illustré aux avant-postes en délivrant une passe décisive à Ibrahima Koné sur l'ouverture du score des Merlus. L'ancien de l'Espérance de Tunis s'affirme comme l'une des valeurs sûres de Ligue 1 à son poste.Titularisé pour la première fois cette saison au poste de défenseur central, Paul Akouokou a justifié la confiance placé en lui par son entraîneur. Sur la pelouse de l'Athletic Bilbao (0-1), l'habituel milieu de terrain défensif s'est montré intraitable, remportant de nombreux duels aériens tout en muselant le très véloce Inaki Williams. La barre transversale l'a empêché de doubler la mise pour les siens. Passé par la Finlande et Israël, ce natif d'Abidjan évolue au Betis depuis 2018.En vue dans son couloir, Ramy Bensebaini a placé son équipe sur la voie la victoire à Bochum (0-2), en servant Jonas Hoffmann sur l'ouverture du score. Appelé à rejoindre le Borussia Dortmund cet été au terme de son contrat, l'ancien du Paradou AC en Algérie entend bien quitter le Borussia Mönchengladbach sur de bonnes notes après quatre saisons très réussies. Cela semble bien parti.Septième titularisation de la saison en Ligue 1 et déjà une quatrième passe décisive pour Badredine Bouanani. Parmi les meilleurs Niçois face à Rennes (2-1), le néo-international algérien est impliqué sur les deux buts des Aiglons, avec outre son offrande une ouverture qui initie leur seconde réalisation. A 18 ans, ce Lillois de naissance a fait en mars dernier le choix de porter les couleurs des Fennecs au niveau international.Aux grands joueurs les grands matchs ? Seko Fofana s'est en tout cas montré à la hauteur de l'enjeu, samedi face à l'Olympique de Marseille lors du choc pour la deuxième place de Ligue 1. Omniprésent dans la bataille de l'entrejeu, le vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé a frappé le poteau puis ouvert le score d'une frappe surpuissante, mettant les Sang et Or sur orbite. Celui qui paraît hésiter à s'engager pleinement pour l'équipe nationale ivoirienne n'a aucun état d'âme quand il s'agit de son club.Abdoulaye Doucouré est décidément un des hommes clés du nouvel entraîneur d'Everton, Sean Dyche. Lundi, à Brighton, l'ancien Rennais s’est offert un doublé à l'occasion du large succès des Toffees (1-5), à la lutte pour le maintien. Après 33 secondes de jeu à peine, l'international malien ouvre le score en poussant le ballon dans le but vide, avant de doubler la mise en reprenant un centre venu de la gauche. Ses troisième et quatrième buts de la saison.Titulaire, Saïd Benrahma a délivré West Ham en marquant le but de la victoire contre Manchester United (1-0), dimanche au Stade Olympique. Parti du milieu de terrain, l'international algérien slalome entre les défenseurs et place une frappe enroulée hors de portée de De Gea. Remplacé à quelques minutes du terme sous l'ovation du public, le natif d'Aïn Témouchent compte désormais six buts en Premier League depuis le début de la saison.Les semaines bien pleines s'enchaînent pour Victor Osimhen. Auteur jeudi face à l'Udinese (1-1) du but égalisateur synonyme de scudetto pour le Napoli, le Super Eagle a permis à son équipe d'étrenner dimanche ce nouveau titre de champion d’Italie dans un stade Diego-Maradona en fête en inscrivant le penalty de la victoire contre la Fiorentina (1-0). Plus que jamais en tête du classement des buteurs de Serie A, le natif de Lagos a par la même fait tomber un vieux record de George Weah, devenant avec 47 buts l'Africain le plus prolifique de l'histoire de l'élite italienne.Ibrahima Koné a permis dimanche à Lorient de s'offrir le derby breton face à Brest (2-1). Répondant au défi athlétique de la charnière brestoise, l'international malien a souvent pris le dessus sur les Finistériens pour ouvrir le score de la tête avant de s'offrir un doublé d'une frappe croisée pour ce qui sera le but de la victoire. Formé au Club olympique de Bamako, ce puissant avant-centre s'est révélé en Norvège où il fut surnommé le « Lukaku malien ».