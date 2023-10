Le 11 africain de la semaine (du 03 au 10 octobre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine,, c'est l'international guinéen du VFB Stuttgart Serhou Guirassy qui s'est particulièrement illustré en inscrivant un triplé lors de la victoire de son club face à Wolfsbourg (3-1).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Osman Bukari (Ghana - Étoile Rouge Belgrade)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Lawrence Ati Zigi (Ghana - Saint-Gall)

Latéral droit : Achraf Hakimi (Maroc - PSG)

Défenseur central : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central : Merveille Bokadi (RD Congo - Standard de Liège)

Latéral gauche : Darlin Yongwa (Cameroun - Lorient)

Milieu offensif droit : Osman Bukari (Ghana - Etoile Rouge Belgrade)

Milieu défensif : Hicham Boudaoui (Algérie - Nice)

Milieu relayeur : Amine Harit (Maroc - Marseille)

Milieu offensif gauche : Ismail Jakobs (Sénégal - Monaco)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Attaquant de pointe : Kévin Denkey (Togo - Cercle Bruges)

Passeur puis buteur, l'ailier international ghanéen de l'Étoile Rouge Belgrade, Osman Bukari, a réussi un match exceptionnel face aux Young Boys Berne (2-2), mercredi en Ligue des Champions. Déjà buteur lors de la première journée sur le terrain de Manchester City, l'ancien Nantais a rayonné contre les champions de Suisse, trouvant la faille pour servir le Sénégalais Chérif Ndiaye. Alors que les visiteurs avaient égalisé puis repris l'avantage, voilà que, bien servi par l'Ivoirien et ancien Stéphanois Jean-Philippe Krasso, l'intenable héros de la soirée a surgi en toute fin de match dans le dos de la défense pour aller rétablir l'équilibre d'une frappe parfaite en angle fermé.Également passeur décisif dimanche en championnat de Serbie sur le terrain de Radnicki Nis, le Black Star a été désigné en toute logique « homme du match » par l'UEFA à l'issue de la rencontre, Osman Bukari a également été intégré au onze de la semaine de Ligue des Champions par l'instance continentale. Lui qui avait inscrit la saison passée un triplé face au club arménien du Pyunik Erevan se contentait d'un modeste « Al Hamdulilah » (« Louange à Dieu ») en guise de réaction sur le réseau social X. Le natif d'Accra va pouvoir rejoindre son équipe nationale avec la satisfaction du travail bien fait.Désigné meilleur joueur du championnat de Suisse par ses pairs la saison passée, Lawrence Ati Zigi a gardé sa cage inviolée pour la première fois de l'exercice en cours, lors de la réception du Stade Lausanne-Ouchy (4-0). Peu sollicité en première période, le joueur passé par le Red Bull Salzbourg a effectué trois parades déterminantes après la pause quand le promu a tenté de se révolter. Remarqué lors du Mondial au Qatar par son style bondissant, l'ancien Sochalien va retrouver les Black Stars ce mois-ci.Même lorsque, comme dimanche à Rennes (1-3), il n'est pas irréprochable, Achraf Hakimi gonfle joliment sa feuille de stats. Impliqué sur la relance qui conduira à l'ouverture du score, c'est lui qui marque ensuite de la tête sur une offrande de Zaïre-Emery, malgré une main litigieuse en début d'action. Dans la forme de sa vie, l'ancien du Real Madrid et de l'Inter Milan est maintenant attendu par les Lions de l'Atlas, qui vont s'étalonner à Abidjan face à la Côte d'Ivoire, pays hôte de la prochaine CAN.Match après match, Wilfried Singo s'avère être une excellente pioche pour le compartiment défensif de l'AS Monaco. Sur la pelouse de Reims (1-3), l'ancien de l'AS Denguélé a une nouvelle fois fait bonne garde dans l'axe droit, lui qui s'était révélé comme "piston" sous les couleurs du Torino. Cette polyvalence fait de lui un incontournable en vue de la CAN 2023 au pays.Merveille Bokadi s'est trouvé au centre de l'attention médiatique ce week-end en Jupiler Pro League. Auteur de l'ouverture du score lors du choc face au FC Bruges (2-1), l'ancien du TP Mazembe a vu le VAR longuement hésiter à accorder ce but. Alors que les visiteurs avaient égalisé puis repris l'avantage, voilà que, bien servi par l'Ivoirien et ancien Stéphanois Jean-Philippe Krasso, l'intenable héros de la soirée a surgi en toute fin de match dans le dos de la défense pour aller rétablir l'équilibre d'une frappe parfaite en angle fermé.Titularisé pour la deuxième fois de la saison, Hicham Boudaoui a pleinement saisi l'occasion qui lui était offerte de se mettre en valeur. A Metz (0-1), le "Prince de Béchar" a non seulement marqué l'unique but de la rencontre, son dixième avec les Rouge et Noir, mais aussi ratissé et bonifié nombre de ballons dans un style fluide et aérien. L'ancien du Paradou AC a été élu Aiglon du match par les supporters niçois.Replacé dans le cœur du jeu par Gennaro Gattuso, Amine Harit peut donner libre cours à sa vision du jeu. Dans tous les bons coups, l'international marocain a donné le deuxième but à Aubameyang et distillé quelques ballons qui auraient mérité meilleur sort. Privé du Mondial au Qatar par une blessure, l'ancien Nantais a retrouvé les Lions de l'Atlas avec gourmandise en septembre dernier.Appelé à assurer l'intérim longue durée du Brésilien Caio Henrique, Ismail Jakobs avait à cœur de montrer que la tâche n'est pas trop écrasante pour lui. Après des débuts hésitants face à Reims (1-3), le joueur de couloir a pris la mesure de ses adversaires, ouvrant le score d'une volée, avant d'être passeur décisif, sur un joli centre, pour Wissam Ben Yedder. Ancien international U21 allemand, le natif de Cologne porte les couleurs du Sénégal depuis septembre 2022.Rien ni personne ne semble pouvoir arrêter Serhou Guirassy cette saison. L'international guinéen a inscrit en l'espace d'un quart d'heure ses onzième, douzième et treizième buts en championnat, alors que son équipe était menée 1-0 par Wolfsburg. L'ancien Rennais devient le premier joueur avec 13 buts au compteur après sept journées de Bundesliga et propulse le VfB Stuttgart en tête du classement.Vainqueur de Louvain (3-2), le Cercle Bruges peut dire un grand merci à Kévin Denkey. Intenable, l'attaquant togolais a réussi un triplé, avec des buts inscrits à des moments clés (3e, 36e, 87e). Cette réussite permet au natif de Lomé de s'emparer de la tête du classement des buteurs de Jupiler Pro League, avec huit réalisations.