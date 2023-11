Le 11 africain de la semaine (du 07 au 14 novembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est un grand habitué, l'ailier international égyptien de Liverpool Mohamed Salah, qui s'est particulièrement illustré, avec un doublé en Premier League contre Brentford (3-0).

Le 11 type africain de la semaine (4/2/2)

Gardien de but : Mory Diaw (Sénégal - Clermont)

Latéral droit : Hamari Traoré (Mali - Real Sociedad)

Défenseur central : Odilon Kossounou (Côte d'Ivoire - Bayer Leverkusen)

Défenseur central : Chancel Mbemba (RD Congo - Marseille)

Latéral gauche : Moussa Diarra (Mali - Toulouse)

Milieu offensif droit : Mohamed Salah (Egypte - Liverpool)

Milieu défensif : Mario Lemina (Gabon - Wolverhampton)

Milieu défensif : Neil El Aynaoui (Maroc - Lens)

Milieu offensif gauche : Lameck Banda (Zambie - Lecce)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Attaquant de pointe : Chukwubuikem Ikwuemesi (Nigeria - Salernitana)

Freiné le week-end précédent, Liverpool est reparti de l'avant à la faveur de la réception de Brentford (3-0). Face aux Bees, c'est l'homme à tout faire des Reds, Mohamed Salah, qui a piqué deux fois (39e, 62e). Désigné meilleur joueur de Premier League du mois d'octobre, l'international égyptien porte ainsi son total à dix buts en douze matchs de championnat cette saison.De quoi s'attirer les louanges de son entraîneur, Jürgen Klopp. « Mohamed Salah est un joueur exceptionnel. Il a fait un super match aujourd'hui. Nous savons tous à quel point il est difficile d'affronter les deux grands défenseurs centraux de Brentford. Mais face à eux, il a gardé le ballon de nombreuses fois et nous avons pu construire à partir de là, c'était super important. Et puis, il a marqué deux buts... Le sang-froid dont nous avons fait preuve pour marquer le premier but est incroyable. Il ne fait aucun doute que lorsque le ballon est dans cette zone, c'est lui qui finit par marquer. C'est donc un joueur très spécial. » CQFD.Clermont doit décidément une fière chandelle à Mory Diaw. Face à Lorient (1-0), le portier international sénégalais s'est montré triplement déterminant en fin de match avec une claquette sur un centre fuyant de Bassirou Ndiaye, puis deux tentatives de Siriné Doucouré. Le Lion de la Teranga garde ainsi sa cage inviolée pour la deuxième journée consécutive avant de partir en sélection.Arrivé discrètement cet été, Hamari Traoré s'impose comme l'un des maillons forts de la Real Sociedad. Face à Almeria (3-1), l'international malien a placé le curseur très haut dès les premières minutes pour ne plus baisser de régime par la suite. De quoi partir en sélection le moral au beau fixe avant de disputer en janvier prochain une quatrième CAN sous les couleurs des Aigles.Le Bayer Leverkusen mène grand train en tête de la Bundesliga, et Odilon Kossounou peut se targuer d'y être pour quelque chose. Face à l'Union Berlin (4-0), le jeune défenseur ivoirien a doublé la mise en seconde période, de la tête sur un corner. Déjà retenu pour la CAN 2021, l'ancien de l'ASEC Mimosas postule à une place dans les 23 pour la prochaine édition que son pays organise.Chancel Mbemba a livré une prestation sans faille, jeudi en Ligue Europa sur la pelouse de l'AEK Athènes. C'est lui, le vainqueur du dernier Prix Marc-Vivien Foé, qui ouvre la marque et met son équipe sur les rails de la victoire d'une tête rageuse sur corner, avant de se montrer implacable défensivement, avec plusieurs retours bien sentis pour annihiler les velléités grecques.Soumis à rude épreuve jeudi en Ligue Europa face à Liverpool, Moussa Diarra a courageusement tenu le couloir gauche de Toulouse avant de faire parler son impact physique en seconde période, apportant son écot à la monumentale victoire des Violets sur le géant anglais (3-2). International depuis mars 2023, ce Toulousain de formation figure dans la liste d'Eric Chelle pour les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.Mario Lemina a été l'un des principaux acteurs de la fin de match renversante de son équipe. Menés par Tottenham, les Wolves se sont finalement imposés (2-1), grâce à un finish dévastateur. Parmi les leaders de cette révolte, l'international gabonais a donné la victoire aux siens d'une frappe magistrale, marquant ainsi son deuxième but en trois journées de Premier League.Pour sa première titularisation en Ligue 1, dimanche face à l'Olympique de Marseille (1-0), Neil El Aynaoui s'est montré largement à la hauteur de la confiance de son entraîneur. Très mature dans son jeu, le transfuge de Nancy a multiplié les bonnes initiatives et s'est créé deux occasions. Fils du tennisman Younès El Aynaoui, le joueur de 22 ans est international olympique marocain.Alors que Lecce avait concédé le break à l'AC Milan, Lameck Banda a été l'un des grands artisans de la remontée des Giallorossi en seconde période. Très remuant, l'ailier de poche (1m69) a beaucoup fait travailler la défense milanaise, jusqu'à inscrire le but égalisateur d'une belle frappe du gauche. Un an après être devenu le premier Zambien à faire trembler les filets en Serie A.Tout juste revenu de blessure, Serhou Guirassy a repris les bonnes habitudes. Lors d'un choc de haut de tableau sur le terrain du Borussia Dortmund, c'est lui qui permet au VfB Stuttgart de s'imposer en fin de partie en transformant un penalty. Une quinzième réalisation de la saison qui permet à l'international guinéen de talonner Harry Kane (Bayern Munich) au classement des buteurs de Bundesliga.À la pointe d'une équipe de la Salernitana qui ne tourne pas rond, Chukwubuikem Ikwuemesi incarne une des rares lueurs d'espoir. Face à Sassuolo (2-2), c'est lui qui avait ouvert la marque dès l'entame d'une frappe du droit. Ce premier but en Serie A ne s'avèrera pas suffisant pour faire gagner son équipe mais permet au transfuge de Prva Liga slovène d'y gagner du crédit dans la rotation offensive.