Le 11 africain de la semaine (du 10 au 17 septembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est Victor Boniface, l'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : André Onana (Cameroun - Manchester United)

Latéral droit : Ola Aina (Nigeria - Nottingham Forest)

Défenseur central : Yunis Abdelhamid (Maroc - Saint-Etienne)

Défenseur central : Logan Costa (Cap-Vert - Villarreal)

Latéral gauche : Rayan Aït-Nouri (Algérie - Wolverhampton)

Milieu droit : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims)

Milieu central : Frank Onyeka (Nigeria - Augsbourg)

Milieu central : Carlos Baleba (Cameroun - Brighton)

Milieu gauche : Abde Ezzalzouli (Maroc - Betis Séville)

Attaquant de pointe : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Attaquant de pointe : Omar Marmoush (Egypte - Eintracht Francfort)

Victor Boniface n'a pas fait les choses à moitié, samedi sur la pelouse d'Hoffenheim (1-4). D'abord passeur décisif pour le Français Martin Terrier, le champion d'Allemagne y est ensuite allé de son doublé, sur deux actions en solo pleines de puissance et de précision. Mais davantage que ces deux buts, c'est la célébration du premier qui a fait jaser outre-Rhin, puisque le Super Eagle l'a célébré le short baissé.« Je n’ai pas essayé de provoquer qui que ce soit. C’est une tendance TikTok, popularisée par un grand influenceur au Nigeria. Je lui ai promis de fêter ça de cette manière. Je voulais le faire lors des deux premiers matchs, mais je n’ai pas marqué. Quand j’ai marqué aujourd’hui, je savais que c’était le moment de le faire… J’avais vraiment besoin de ça pour me pousser », s’est justifié Victor Boniface après la rencontre, au micro de Sky Germany.André Onana est pour beaucoup dans le succès net et sans bavures de Manchester United à Southampton (0-3), samedi lors de la 4e journée de Premier League. Alors que le score était encore vierge, l'international camerounais a arrêté un penalty de Cameron Archer en deux temps (33e). Son deuxième sauvetage de ce type sous le maillot des Red Devils. Sécurisant par la suite sur balles aériennes, l'ancien élève de la Fondation Eto'o a assuré et rassuré.Si Nottingham Forest a infligé à Liverpool sa première défaite de la saison, c'est en partie grâce à Ola Aina, auteur d'un sauvetage déterminant en seconde période. Convaincant dans son duel face au redoutable Luis Diaz, le vice-champion d'Afrique a fait montre de sa disponibilité habituelle en phase offensive, à l'unisson de son équipe, toujours invaincue cette saison en Premier League.En difficulté depuis le début de saison à l'image de son équipe, Yunis Abdelhamid s'est spectaculairement ressaisi face à Lille (1-0), vendredi en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1. Recruté cet été pour être le patron de la défense des Verts, l'international marocain a parfaitement tenu son rôle, réussissant en outre des retours décisifs devant Bayo et Cabella.De la tête, Logan Costa a ouvert la marque en même temps que son compteur de la saison, samedi à Majorque (1-2). Arrivé cet été de Toulouse contre un joli chèque, l'international cap-verdien, quart-finaliste de la CAN en début d'année avec les Requins Bleus, devait justifier l'investissement. Il n'a pas tardé à prendre ses marques sous de nouvelles couleurs et dans un nouveau championnat.Rayan Aït-Nouri a réussi une prestation défensive consistante, contribuant au bon match de son équipe face à Newcastle. Du moins jusqu'à ce que les Magpies renversent la partie en quelques minutes au début du dernier quart d'heure. Sorti ensuite sur blessure, l'international algérien inquiète pour sa fragilité physique autant qu'il séduit pour sa qualité technique.D'abord plutôt discret, Marshall Munetsi a fait parler ses qualités de box-to-box et son instinct de buteur pour ouvrir la marque d'une jolie tête astucieusement placée à la réception d'un centre du jeune Franco-Congolais Nhoa Sangui, dimanche à Nantes (1-2). Libéré par ce but, l'ancien des Orlando Pirates a bien régulé la manœuvre par la suite et se trouve aussi impliqué sur la belle action collective du second but rémois.Arrivé en prêt de Brentford le jour de la clôture du marché des transferts, Franck Onyeka n'a pas manqué ses débuts avec Augsbourg. Titularisé à l'occasion de la réception de Sankt Pauli (3-1), l'international nigérian a délivré une passe décisive sur le but du break. Auteur par ailleurs d'un match plein dans l'entrejeu, le vice-champion d'Afrique a joliment contribué au premier succès de sa nouvelle équipe en Bundesliga cette saison.Carlos Baleba a réussi une prestation de très haute volée, samedi face à Ipswich (0-0). Rayonnant dans l'entrejeu, l'ancien Lillois aurait même pu donner la victoire à son équipe si sa frappe n'avait pas été parée avec brio par le portier adverse. Abde Ezzalzouli enchaîne les prestations de haute qualité en ce début de saison. C'est lui l'ancien du Barça qui a le mérite d'ouvrir le score face à Leganes, contribuant au premier succès du Betis Séville en Liga cette saison. Le Lion de l'Atlas confirme ainsi son excellent début d'exercice avec les Verdiblancos : 6 matchs, 3 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues.Le mois de septembre réussit à Omar Marmoush. Buteur en éliminatoires de la CAN 2025 avec son équipe nationale, l'Egyptien a réussi un doublé, offrant la victoire à l'Eintracht Francfort sur la pelouse de Wolfsbourg (1-2), son ancien club. Issu du club cairote de Wadi Degla, cet attaquant polyvalent a déjà disputé deux Coupes d'Afrique avec les Pharaons.